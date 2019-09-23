В Самарской области преподаватели вузов России обсудили подходы к образовательной программе в соответствии с требованиями ФГОС

82

21 сентября на базе Самарского государственного экономического университета состоялся семинар на тему «Разработка и реализация основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт)». В нем приняли участие более 150 представителей учебных заведений со всей России. Мероприятие уже стало традиционным. По мнению заместителя министра образования и науки Самарской области Светланы Бакулиной, данная диалоговая площадка дает возможность обменяться накопленным опытом с коллегами из других регионов, а лучшие практики внедрить в работу.«В рамках нацпроекта «Образование» Президент России Владимир Владимирович Путин ставит перед нами амбициозную задачу — к 2024 году наша страна должна войти в 10 лучших стран мира по качеству общего образования. Этой цели можно достичь только в рамках совместной работы всей системы образования региона, без вузов мы не достигнем этого совершенно точно, - отметила Светлана Бакулина. - В Самарской области нам удалось выстроить эффективное взаимодействие общеобразовательных, профессиональных организаций, высших учебных заведений и предприятий. Так, например, куратором базовых школ Российской академии наук, а в нашем регионе их пять, это самое большое количество в стране, является Самарский национальный исследовательский университет, а Дом научной коллаборации, созданный в рамках национального проекта «Образование», открылся на базе технического университета, который является опорным вузом. Для нас очень важно выстроить единую и непрерывную систему образования, ведь мы, начиная с детского сада, готовим тех людей, которые придут в экономику и будут определять будущее нашей страны».В ходе семинара большое внимание было уделено нововведениям в процедуре государственной аккредитации. По словам директора ФГБУ «Росаккредагентство» («Национальное аккредитационное агентство в сфере образования») Лемки Измайловой, они носят концептуальный характер и дают ряд преимуществ образовательным организациям. Во-первых, процедура начинает переходить в электронный вид. Во-вторых, часть несоответствий, выявленных в ходе процедуры, могут быть устранены до момента завершения работы комиссии. Но самое главное - приоритетным направлением становится оценка качества образования обучающихся. Итоги проверочных работ, результаты независимой оценки качества подготовки будут учитываться при принятии решения об аккредитации или об отказе в ней.«Самарская область, как регион, который всегда был в авангарде движения в системе образования, на протяжении многих десятилетий очень привлекателен для таких мероприятий, - подчеркнула Лемка Измайлова. - Вы уже уникальны хотя бы потому, что в системе высшего образования Самарской области представлены сразу два опорных вуза. Это действительно уникально, потому что у нас есть регионы и даже федеральный округ, где нет ни одного опорного вуза. В то время как Самарская область, не самый большой регион России, представлен в нацпроекте двумя опорными вузами и активно заявляет себя во многих областях развития системы образования».В этом году по инициативе и при непосредственной поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе создан научно-образовательный центр (НОЦ). В его состав вошли Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королёва, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный медицинский университет, Тольяттинский государственный университет, Самарский государственный университет путей сообщения, государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Главная цель – наладить крепкую взаимосвязь науки и производства, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com