Завод «Тольяттинский кирпич» увольняет всех сотрудников и закрывается

94

В декабре 2018 года по иску от Федеральной налоговой службы России уже возбуждали процесс о банкротстве «Тольяттинского кирпича». Задолженность составляла 6,1 млн рублей. Но в апреле 2019 года дело закрыли, так как суд посчитал, что банкротство приведет к «напрасному расходованию государственных средств для того, чтобы установит формальный факт признания безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по налоговым санкциям». Тогда же суд установил, что имущества за должником не зарегистрировано, открыто 4 расчетных счета, на которых отсутствует достаточный денежный остаток для погашения требований налогового органа.Теперь история многострадального завода заканчивается. Как сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политике Самарской области, в службу занятости поступили уведомления о планируемом сокращении сотрудников от нескольких крупных предприятий региона, среди которых и «Тольяттинский кирпич». Там к 8 октября сокращают 150 человек, что равняется всему штату предприятия. Высвобождение связано с сокращением деятельности предприятия.