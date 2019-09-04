«Самарский Стройфарфор» – участник нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
4 сентября 2019 15:16
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Национальный проект, курируемый областным минпромторгом дает возможность получить опыт и знания для улучшения процессов на производстве. Президент России Владимир Путин поставил задачу увеличить темпы роста производительности труда на предприятиях базовых отраслей на 5% в год, чтобы к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира. Ведь цель всей стратегии проекта – повысить качество жизни людей. На этом акцентирует внимание глава региона Дмитрий Азаров:
«Для этого мы должны совершить рывок в решении важнейших социальных и экономических задач. И здесь играет роль не только научно-технический прогресс, новые технологии, модернизация мощностей. Колоссально возрастает значение «человеческого фактора».
Предприятие «Самарский Стройфарфор» является участником нацпроекта, производит сантехнику и керамогранит. Повышать производительность труда в рамках
профильного нацпроекта совместно с Федеральным центром компетенций здесь начали весной 2019 года. Цель – повысить эффективность производства. Для завода это возможность стать более конкурентоспособным. И сейчас здесь работают над мотивацией коллектива.
«Первый стереотип психологический - повышение производительности, а меня заставят больше работать. Это не так. Повышение производительности требует от
работодателя прежде всего разумности, дружбы с логикой, изменения каких-то вещей и серьезных вложений в первую очередь в эргономику производства и в логистику движения всех продуктов» – прокомментировал генеральный директор «Самарского Стройфарфора» Павел Мисюля.
Аналогичная работа по повышению производительности труда сейчас идёт на 15 предприятиях Самарской области силами Федерального и Регионального центров
компетенций.
Работу по реализации нацпроекта в губернии генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций» Николай Соломон оценил как эффективную:
«Регион вошел в программу одним из первых — 2017 год. Самое главное - удалось запустить это движение в регионе, чтобы компании с желанием приходили в проект и смотрели на результаты других. К каждому предприятию эксперты применяют индивидуальный подход, ведь это абсолютно новые проблемы, новые коллективы, с ними надо работать определенным способом», передает пресс-служба облправительства.
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