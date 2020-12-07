Космический грузовик SpaceX пристыковался к МКС

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Грузовой космический корабль Cargo Dragon американской компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), передает РБК. NASA опубликовало видео стыковки в своем Twitter.



Стыковка корабля с космической станцией произведена в 13:40 по восточному времени (21:40 мск).



Это первая автономная стыковка данного грузового корабля SpaceX с МКС и первый раз, когда два космических корабля Dragon находятся на станции одновременно, отмечается в сообщении.



Ракета Falcon 9 с кораблем Cargo Dragon была запущена к МКС 6 декабря с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это первый полет модифицированного грузового корабля: он способен доставить на орбитальную станцию на 20% больше груза, чем его прошлая версия.



Cargo Dragon должен привезти на станцию более 2 т продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения до 250 научных экспериментов. Грузовой корабль пробудет на МКС около месяца.

Фото: SpaceX / YouTube / РБК