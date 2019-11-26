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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Big data «подсказала» сотовикам, где усилить сеть

26 ноября 2019 18:39
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Самыми популярными местами среди самарцев минувшей зимой были набережная с большим катком и лыжными тропами через Волгу, парк Гагарина и пл. Куйбышева.
Сотовые операторы завершают подготовку к зимнему сезону. Усилены основные популярные в зимнее время места сбора отдыхающих. По данным big data (большие данные) компании МТС, в выходные и праздничные дни прошлого сезона мобильный интернет-трафик увеличивался примерно на 30% в районе городских парков и катков, передает «СО» ОНЛАЙН.

Самыми популярными местами среди самарцев минувшей зимой стали вторая очередь набережной с большим катком и лыжными тропами через Волгу, парк Гагарина и площадь Куйбышева. «МТС усилила сеть в этих и других популярных зимних городских локациях, установив дополнительное оборудование там, где ожидается наибольший абонентский трафик», — рассказали «СО» в пресс-службе самарского филиала компании.

Кроме того, оператор проанализировал самые популярные загородные маршруты самарцев и обеспечил связью 4G туристические объекты и места отдыха, где зимой ожидается наплыв абонентов. Ими, в частности, стали круглогодичные турбазы и санатории на полуострове Копылово, в окрестностях Новокуйбышевска и Тольятти, загородный комплекс «Русская охота» и коттеджные поселки в Красноярском районе. 
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