«Самарские сети» подключили освещение дороги в г.о. Чапаевск

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«Самарские сети» обеспечили технологическое присоединение линии наружного освещения дороги в г.о. Чапаевск от моста до кольца в п. Нагорный.Данный участок является частью автомобильной дороги регионального значения «Самара – Волгоград» - Чапаевск-1, в рамках капитального ремонта которой было запланировано и новое освещение.В соответствии с техническими условиями филиалом «Самарские сети» совместно с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области были построены линии электропередачи 10 кВ, установлены 2 новых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ и секционный пункт 10 кВ – реклоузер, коммутирующее устройство на основе вакуумного выключателя, автоматически отключающее линии электропередачи в случае технологического нарушения.Завершение всех работ было запланировано на декабрь 2019 г., однако, учитывая социальную важность данного участка дороги и старт нового учебного года, энергетики «Самарских сетей» приложили максимальные усилия для подключения объекта значительно раньше срока.«…Сейчас мы осуществили контрольный запуск электричества на отрезке, который был отремонтирован в прошлом году. Электричество удалось подать раньше установленного срока. Я очень рад, потому что это стало и подарком ко Дню города Чапаевск, который состоится 14 сентября. Хотелось бы выразить благодарность лично министру транспорта И.И. Пивкину, моим коллегам, МРСК Волги…»,- отметил в видеообращении в твиттере глава г.о. Чапаевск В.В.Ащепков.