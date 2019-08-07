Подготовка объектов теплоснабжения СамРЭК к работе в осенне-зимний период: завершены работы на 132 объектах

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Помимо промывки труб в многоэтажках, замены запорной арматуры и текущего ремонта в газовых котельных, проводится модернизация оборудования, направленная на повышение надёжности и энергоэффективности.ООО ««СамРЭК-Эксплуатация» обслуживает на территории Самарской области 207 объектов теплоснабжения в 16 муниципальных районах и 8 городских округах. Какие-то из котельных требуют меньше затрат на текущий ремонт, но построенные в 50-70 годах ХХ века, требуют значительных вложений. СамРЭК не только вкладывает средства в капитальный ремонт старых котельных, но и модернизирует их, приобретая новое оборудование. Модернизация направлена на повышение КПД и энергоэффективности, то есть на снижение потребления газа.По состоянию на 07.08.2019 г. проведены все запланированные согласно утвержденного графика гидравлические испытания на тепловых сетях. В соответствии с утвержденными мероприятиями по подготовке объектов теплоснабжения к ОЗП 2019-2020 г. полностью завершены работы на 132 объектах, что составляет 63,8% от общего количества объектов.В восьми муниципальных образованиях мероприятия по подготовке к ОЗП уже проведены. Это м.р. Исаклинский, м.р. Кошкинский, м.р. Ставропольский, м.р. Большечерниговский, м.р. Пестравский, м.р. Кинельский, м.р. Нефтегорский, г.о. Отрадный.