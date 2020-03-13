Марк Левянт: "Государство должно быть заинтересовано в развитии культуры и образования своих граждан. От этого зависит будущее страны"

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О важности изменений, касающихся культурного наследия, рассказал председатель Самарской организации Союза композиторов России, народный артист России«Без культуры нет развития общества и движения вперед. Именно культура определяет многообразие человеческого потенциала. При высоком уровне профессионального искусства в нашей стране массовая культура в угоду низким вкусам оставляет желать лучшего. А ведь культура – это символ страны, ее непреходящая ценность и она требует защиты и пристального внимания со стороны государства. Сегодня благодаря национальному проекту «Культура» происходит активное движение в этой области. В нашей губернии это особенно заметно: появляются новые залы, ремонтируются дома культуры, получают существенную поддержку инициативы творческих коллективов и некоммерческих организаций. Государство должно быть заинтересовано в развитии культуры и образования своих граждан. От этого зависит будущее страны».