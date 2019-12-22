Российский Дед Мороз сегодня посещает Самару
22 декабря 2019 12:47
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Сегодня, 22 декабря, главный Дед Мороз страны весь день будет дарить радость детям и взрослым в Самаре. В 11.00 он поздравил ребят с ограниченными возможностями здоровья на ёлке в театре «Самарская площадь».
В 14:30 около 500 одаренных детей Самары – победители и призеры областных олимпиад станут участниками встречи с Дедом Морозом из Великого Устюга, которая пройдет в школе № 132 имени Г.П. Губанова.
В 17.00 начнется праздничное представление на площади им. В.В. Куйбышева. Развлекательную программу украсят артисты театра «Пластилиновый дождь», детские творческие коллективы. Российский Дед Мороз посетит усадьбу Самарского Деда Мороза, что станет символическим открытием новогоднего комплекса на площади им. В.В. Куйбышева, пишет TLTgorod.
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