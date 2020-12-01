Тольяттинские полицейские устанавливают подозреваемых в краже денежных средств из банкомата

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Сотрудникам полиции важна любая информация о разыскиваемых!

30 ноября в период времени с 02:37 до 03:29, находясь по адресу г. Тольятти, ул. 70 лет Октября 60, неизвестные лица вскрыли банкомат, откуда похитили денежные средства. Точная сумма похищенного в настоящее время устанавливается.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции изъяли запись камеры видеонаблюдения. В результате отработки изъятого материала, полицейские установили приметы предполагаемых злоумышленников.

Ориентировка с описанием подозреваемых доведена до личного состава тольяттинского гарнизона полиции, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности. Стражи порядка продолжают работу установлению и розыску предполагаемых злоумышленников.

Приметы подозреваемых:

1) мужчина, рост 170-175 см, худощавого телосложения. Одет: светлая куртка с капюшоном, бейсболка, на лице черная маска, темные брюки, в руках рюкзак темный со светлыми вертикальными вставками, черные ботинки.

2) парень, рост 175-177 см, среднего телосложения. Одет: темная куртка с капюшоном, кроссовки черного цвета со светлыми масками.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о совершенном преступлении и личности разыскиваемых, с просьбой не оставаться безучастными и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам (8482) 93-46-02, 93-46-21, 020 (112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется!