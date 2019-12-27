Сбербанк запускает в Самаре систему электронных платежей за ЖКХ

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БРИС ЖКХ предназначена для начислений, сбора и обработки платежей за жилищно-коммунальные услуги. Сервис интегрирован с банковскими каналамиоплаты. При помощи БРИС можно выставлять счета за ЖКХ, собирать показания счетчиков, обрабатывать и маршрутизировать платежи. Кроме того, системаавтоматически реагирует на любые изменения законодательства и обновление требований по отчетности.«Внедрение современных цифровых платформ в сфере ЖКХ дает потребителям услуг в первую очередь возможность самостоятельно следить за начислениями и прохождением платежей онлайн. Самарский Расчетный центр – один из наших партнёров, активно внедряющих инновации в своейработе. Благодаря реализации совместного проекта сразу несколько управляющих компаний Октябрьского района смогут быстро и эффективно совершать расчеты начислений для населения».«Биллинговая платформа БРИС ЖКХ дорабатывается в зависимости от изменений в федеральном законодательстве, что гарантирует правовую чистоту при проведении начислений и платежей. Также система интегрирована с ГИС ЖКХ, что дает возможность выгрузки информации в срок, исключая риск получения штрафных санкций».Получатели услуг, в свою очередь, могут оплачивать счета со смартфонов в удобном мобильном приложении. В личном кабинете клиенты могут передатьпоказания счетчиков, получить счет в электронном виде и оплатить его. Здесь же будут отображаться все платежи и начисления по ЖКХ клиента.«БРИС ЖКХ обеспечивает для нас высокую скорость расчетов, что существенно сокращает время проведения основных рабочих операций. Благодаря гибкой системе настройки алгоритмов расчета и расщепления платежей платформа полностью адаптирована к нашим бизнес-процессам. Важно, что внедрение не потребовало дополнительных затрат на развертывание ИТ-инфраструктуры, и позволило нам снизить расходы на поддержку сервиса расчета начислений».