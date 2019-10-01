Сбербанк будет обучать студентов Самарского университета работе с проблемными активами

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Курс состоит из 20 академических часов, среди тем: правовые основы урегулирования долгов, оценка эффективности деятельности работы с проблемными активами, введение в комплаенс, основы корпоративных финансов, их применение в работе с проблемными активами и многое другое. Преподавателями курса выступят руководители профильных подразделений Поволжского банка Сбербанка.«Мы готовы делиться своими знаниями, опытом и создавать молодым талантам возможности для успешного карьерного старта. Специалисты такого профиля должны обладать большим объемом теоретических знаний в области юриспруденции, экономики и менеджмента, знать основы корпоративного права и финансовой аналитики, а также иметь практические навыки работы со сложными сделками — преподаватели курса расскажут обо всем этом», – подчеркнул заместитель председателя Поволжского банка СбербанкаЛучшие студенты курса будут приглашены в Сбербанк для прохождения практики в 2020 году.Напомним, что в начале августа Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с Правительством Самарской области, предметом которого стала реализация совместных проектов и мероприятий, направленных на создание и развитие кадрового потенциала региона.