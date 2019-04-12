Губернатор Самарской области провел совещание по развитию железнодорожного сообщения региона

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В пятницу, 12 апреля, губернаторпровел совещание по вопросам развития железнодорожного сообщения в Самарской области. Участие в нем приняли представители регионального кабинета министров, а также начальник Куйбышевской железной дорогиПервоочередное внимание участники совещания уделили проекту строительства железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти». По мнению губернатора, наличие ж/д путей станет серьезным драйвером для развития площадки Автограда. Количество резидентов, так же, как и объемы производств, постоянно увеличивается. Дополнительные возможности транспортировки продукции однозначно помогут развитию уже существующих резидентов ОЭЗ и привлечению на площадку новые компании. Кроме того, реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции, а значит – открыть новые производства и рабочие места.Напомним, вопрос строительства железнодорожных путей до ОЭЗ Губернатор Самарской области обсуждал в Москве в августе прошлого года на встрече с Министром транспорта Россиии генеральным директором АО «Российские железные дороги». Уже тогда проект заинтересовал все стороны, которые участвовали в переговорах, и получил предварительное одобрение.На сегодняшний день достигнута принципиальная договоренность о реализации проекта, идет его детальная проработка. Длина ветки от станции Тольятти до особой экономической зоны составит порядка 14 километров.«Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону дает колоссальный импульс развитию Тольятти, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Регион готов даже взять на себя обязательства по гарантированному финансовому потоку, привлечению дополнительных инвесторов в ОЭЗ. Проект выгоден и «РЖД» и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в успехе его реализации».Планомерная работа идет и по проекту скоростного железнодорожного сообщения между областной столицей, международным аэропортом «Курумоч» и Автоградом. Участники совещания предметно рассмотрели технико-экономическое обоснование проекта. «Мы планомерно движемся в решении этого вопроса. Реализовать быстро достаточно сложный проект – невозможно. Нужно детально изучить документы, экономику, и уже тогда принимать взвешенное решение. Это достаточно трудоемкая, требующая времени задача, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Такая системная работа по строительству мостового перехода через Волгу привела нас к успеху. По проекту скоростного сообщения мы рассматриваем различные варианты, изучаем оптимальные маршруты с учетом интересов граждан, проживающих в Самарско-Тольяттинской агломерации, чтобы они могли без пробок за короткий промежуток времени перемещаться из города в город».После детального рассмотрения проект скоростного железнодорожного сообщения уже в третьей декаде апреля будет представлен на заседании экспертного совета компании «РЖД».В ходе совещания также обсуждалась возможность размещения в регионе транспортно-логистического центра федерального уровня. Для этого необходимо подобрать оптимальную площадку не менее 85 га, при этом среди обязательных условий – наличие федеральных и региональных автомобильных дорог и возможность подключения к энергоснабжению мощностью не менее 5 Мегаватт. Сегодня на создание такого комплекса претендуют многие регионы ПФО. Губернатор Самарской области ведет планомерную работу по отстаиванию интересов губернии в этом вопросе на федеральном уровне. «У нас есть все для реализации этого масштабного инфраструктурного проекта: развитая сеть железных и автомобильных дорог, важнейшая водная артерия нашей страны – Волга, аэропорт «Курумоч». На мой взгляд, это серьезные преимущества перед другими регионами округа».Участники совещания также обсудили вопросы безопасности, в особенности на железнодорожных переездах. Всего в регионе 166 таких узлов. Кроме того, есть необходимость строительства новых пешеходных переходов. По мнению руководителя «КбшЖД», в губернии существует потребность в возведении 11 путепроводных развязок с закрытием 14 переездов. Рашид Сайбаталов отметил, что в этом направлении компания разработала и утвердила трехлетнюю программу. «Софинансирование этой программы будет обеспечено как со стороны РЖД, так и со стороны Правительства региона. Безопасность наших граждан – это важнейших вопрос, которые мы должны решить», – отметил Дмитрий Азаров.«Российские железные дороги» в лице Куйбышевской железной дороги также готовы оказать помощь в разработке единой цифровой платформы управления всеми видами транспорта. Компания в этом вопросе, по мнению Губернатора, уже имеет достаточно серьезный опыт. Стоит задача – объединить единой цифровой платформой все наземные перевозки, включая городской общественный транспорт, а также речные сообщения, передает пресс-служба облправительства.