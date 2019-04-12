Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 13 апреля, 00:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/04:
USD 64.52
0.12
EUR 72.84
0.18
Искать
Новости /  Экономика /  Экономика региона  

Губернатор Самарской области провел совещание по развитию железнодорожного сообщения региона

12 апреля 2019 22:10
86
Первоочередное внимание участники совещания уделили проекту строительства железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти».
В пятницу, 12 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам развития железнодорожного сообщения в Самарской области. Участие в нем приняли представители регионального кабинета министров, а также начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов.

Первоочередное внимание участники совещания уделили проекту строительства железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти». По мнению губернатора, наличие ж/д путей станет серьезным драйвером для развития площадки Автограда. Количество резидентов, так же, как и объемы производств, постоянно увеличивается. Дополнительные возможности транспортировки продукции однозначно помогут развитию уже существующих резидентов ОЭЗ и привлечению на площадку новые компании. Кроме того, реализация проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции, а значит – открыть новые производства и рабочие места.

Напомним, вопрос строительства железнодорожных путей до ОЭЗ Губернатор Самарской области обсуждал в Москве в августе прошлого года на встрече с Министром транспорта России Евгением Дитрихом и генеральным директором АО «Российские железные дороги» Олегом Белозеровым. Уже тогда проект заинтересовал все стороны, которые участвовали в переговорах, и получил предварительное одобрение.

На сегодняшний день достигнута принципиальная договоренность о реализации проекта, идет его детальная проработка. Длина ветки от станции Тольятти до особой экономической зоны составит порядка 14 километров.

«Строительство железнодорожной ветки в особую экономическую зону дает колоссальный импульс развитию Тольятти, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Регион готов даже взять на себя обязательства по гарантированному финансовому потоку, привлечению дополнительных инвесторов в ОЭЗ. Проект выгоден и «РЖД» и, конечно же, нашему региону, поэтому я не сомневаюсь в успехе его реализации».

Планомерная работа идет и по проекту скоростного железнодорожного сообщения между областной столицей, международным аэропортом «Курумоч» и Автоградом. Участники совещания предметно рассмотрели технико-экономическое обоснование проекта. «Мы планомерно движемся в решении этого вопроса. Реализовать быстро достаточно сложный проект – невозможно. Нужно детально изучить документы, экономику, и уже тогда принимать взвешенное решение. Это достаточно трудоемкая, требующая времени задача, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Такая системная работа по строительству мостового перехода через Волгу привела нас к успеху. По проекту скоростного сообщения мы рассматриваем различные варианты, изучаем оптимальные маршруты с учетом интересов граждан, проживающих в Самарско-Тольяттинской агломерации, чтобы они могли без пробок за короткий промежуток времени перемещаться из города в город».

После детального рассмотрения проект скоростного железнодорожного сообщения уже в третьей декаде апреля будет представлен на заседании экспертного совета компании «РЖД».

В ходе совещания также обсуждалась возможность размещения в регионе транспортно-логистического центра федерального уровня. Для этого необходимо подобрать оптимальную площадку не менее 85 га, при этом среди обязательных условий – наличие федеральных и региональных автомобильных дорог и возможность подключения к энергоснабжению мощностью не менее 5 Мегаватт. Сегодня на создание такого комплекса претендуют многие регионы ПФО. Губернатор Самарской области ведет планомерную работу по отстаиванию интересов губернии в этом вопросе на федеральном уровне. «У нас есть все для реализации этого масштабного инфраструктурного проекта: развитая сеть железных и автомобильных дорог, важнейшая водная артерия нашей страны – Волга, аэропорт «Курумоч». На мой взгляд, это серьезные преимущества перед другими регионами округа».

Участники совещания также обсудили вопросы безопасности, в особенности на железнодорожных переездах. Всего в регионе 166 таких узлов. Кроме того, есть необходимость строительства новых пешеходных переходов. По мнению руководителя «КбшЖД», в губернии существует потребность в возведении 11 путепроводных развязок с закрытием 14 переездов. Рашид Сайбаталов отметил, что в этом направлении компания разработала и утвердила трехлетнюю программу. «Софинансирование этой программы будет обеспечено как со стороны РЖД, так и со стороны Правительства региона. Безопасность наших граждан – это важнейших вопрос, которые мы должны решить», – отметил Дмитрий Азаров.

«Российские железные дороги» в лице Куйбышевской железной дороги также готовы оказать помощь в разработке единой цифровой платформы управления всеми видами транспорта. Компания в этом вопросе, по мнению Губернатора, уже имеет достаточно серьезный опыт. Стоит задача – объединить единой цифровой платформой все наземные перевозки, включая городской общественный транспорт, а также речные сообщения, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
12 апреля 2019  22:10
Первоочередное внимание участники совещания уделили проекту строительства железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти».
Губернатор Самарской области провел совещание по развитию железнодорожного сообщения региона
Первоочередное внимание участники совещания уделили проекту строительства железнодорожной ветки до особой экономической зоны «Тольятти».  Экономика региона
85
12 апреля 2019  11:55
В агропарке «Самара» предпринимательскую деятельность осуществляют около 200 резидентов
В агропарке «Самара» предпринимательскую деятельность осуществляют около 200 резидентов
Организовано порядка 50 новых рабочих мест. Экономика региона
165
11 апреля 2019  13:25
«Самарский подшипниковый завод» пока никому не нужен
«Самарский подшипниковый завод» пока никому не нужен
Первые торги по продаже имущества СПЗ не состоялись ввиду отсутствия заявок.  Экономика региона
182
Весь список
Финансы и Банки
12 апреля 2019  12:58
Сбербанк представляет сервис «Кредитный потенциал»
Сбербанк представляет сервис «Кредитный потенциал»
Сервисом можно воспользоваться до подачи кредитной заявки. Финансы и Банки
141
11 апреля 2019  11:37
В третьем сезоне реалити-шоу «Теперь Я Босс! Своего Дела» — Х-fit, SELA, МОНЕ и другие
В третьем сезоне реалити-шоу «Теперь Я Босс! Своего Дела» — Х-fit, SELA, МОНЕ и другие
В эфире состоявшиеся бизнесмены и начинающие предприниматели — клиенты Сбербанка — меняются местами на три дня. Финансы и Банки
193
10 апреля 2019  19:34
Микрозаймы онлайн - быстро и удобно
 Для того чтобы оперативно и безопасно решить финансовые проблемы, если у вас нет возможности одолжить необходимую сумму у друзей либо близких, то самое время... Финансы и Банки
70
Весь список
Строительство
12 апреля 2019  21:36
Современные новостройки в Тюмени 2019 - квартиры на любой вкус
 Если встает вопрос приобретения жилья, многие выбирают квартиры в новостройках. Комфортные и современные, они отличаются массой других положительных... Строительство
17
11 апреля 2019  12:49
Самарский омбудсмен попросила депутатов губдумы запретить строительство жилья без инфраструктуры
Самарский омбудсмен попросила депутатов губдумы запретить строительство жилья без инфраструктуры
Люди покупают жилье, а потом выясняется, что рядом нет ни детсадов, ни школ. Строительство
247
9 апреля 2019  09:49
В Самаре появится еще один огромный квартал
В Самаре появится еще один огромный квартал
Его общая площадь составила 22 гектара. Строительство
291
Весь список
Материалы и технологии
10 апреля 2019  19:30
Несколько советов о том, как увеличить срок службы труб
 Трубы – это то, что есть у каждого в доме. И, возможно, вы переехали в Новый Дом или вам просто заменили трубы, тогда любому нормальному человеку хочется... Материалы и технологии
64
2 апреля 2019  18:19
Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
 Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
380
28 марта 2019  20:00
Алмазная резка бетона
Алмазная резка бетона
 ООО «Алмазные технологии» предлагает услуги алмазной резки бетона  http://rezka-msk.ru .   Материалы и технологии
115
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
184
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1377
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2792
Весь список
Бизнес
12 апреля 2019  17:26
Он зарабатывает деньги на продаже содержимого мусорных баков богатых соседей. По его словам, один из главных источников дохода — контейнеры основателя Facebook Марка Цукерберга.
Мусорщик из Сан-Франциско рассказал о содержимом урн Марка Цукерберга
Он зарабатывает деньги на продаже содержимого мусорных баков богатых соседей. По его словам, один из главных источников дохода — контейнеры основателя Facebook... Бизнес
116
12 апреля 2019  14:47
В стратегической сессии примут участие представители органов государственной и муниципальной власти Самарской области, ведущих общественных организаций предпринимательства, малый и средний бизнес региона.
В Самарской области пройдет стратегическая сессия Федеральной Корпорации малого и среднего предпринимательства
В стратегической сессии примут участие представители органов государственной и муниципальной власти Самарской области, ведущих общественных организаций... Бизнес
134
1 апреля 2019  23:23
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией в 10 тыс. рублей и у него не будет болеть сердце.
Православный бизнесмен Герман Стерлигов открыл магазин «для бедных» с хлебом за 400 рублей
Предприниматель, который называет себя «пекарем всея Руси», уверен, что его «хендмейд роскошь» может позволить себе «любой пенсионер» с пенсией... Бизнес
638
Весь список


Новости компаний
12 апреля 2019  21:39
Для чего необходим сертификат ТР ТС
 Сертификат Таможенного союза ТР является разрешительным документов, который удостоверяет соответствие качество продукции, которую ввозят в страны ТС,... Новости компаний
18
12 апреля 2019  09:22
«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в Европу
«АвтоВАЗ» прекращает поставки автомобилей в Европу
Это связано с ужесточением экологических норм в европейских странах. Новости компаний
112
11 апреля 2019  20:48
Из-за ужесточения норм по выхлопных газам и дизельному топливу.
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
 Из-за ужесточения норм по выхлопных газам и дизельному топливу. Новости компаний
196
11 апреля 2019  13:53
«Самарагаз» и «СВГК» перевели в «Газпром межрегионгаз Самара» платежи населения за газ, собранные в 2019 году
«Самарагаз» и «СВГК» перевели в «Газпром межрегионгаз Самара» платежи населения за газ, собранные в 2019 году
Средства учтены в истории платежей абонентов.  Новости компаний
268
Весь список
IT и Коммуникации
28 марта 2019  20:02
Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
 Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью.  IT и Коммуникации
159
20 марта 2019  13:40
Комплексный интернет-маркетинг - удобно и результативно
 Для тех, кто не сталкивался с интернет-маркетингом, не имеет к нему никакого отношения, понимание дел кардинально отличается от реальной картины.  IT и Коммуникации
165
11 февраля 2019  10:33
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
Причины популярности киберспорта и турниров КС ГО
 С каждым годом киберспорт активно развивается, поэтому его популярность растёт. Появляется много новых спонсоров, готовых оплачивать соревнования.  IT и Коммуникации
333
Весь список
Транспорт
12 апреля 2019  21:41
Электронный полис ОСАГО - особенности
 Уже в течение четырех лет у каждого автолюбителя есть реальная возможность приобрести электронный полис ОСАГО.  Транспорт
19
12 апреля 2019  20:20
На Куйбышевской железной дороге есть все предпосылки для успешного функционирования создаваемой Региональной инновационной площадки.
Региональный центр инновационного развития ОАО «РЖД» откроется в Самаре
На Куйбышевской железной дороге есть все предпосылки для успешного функционирования создаваемой Региональной инновационной площадки.  Транспорт
98
11 апреля 2019  23:02
Из тарифной сетки "Автодора" следует, что проезд по всем платным участкам М4 для легковых машин подорожает на 21,6% с 15 апреля при оплате наличными и составит 1520 рублей в дневное время.
Проезд по трассе М4 "Дон" с понедельника подорожает почти на 22%
Из тарифной сетки "Автодора" следует, что проезд по всем платным участкам М4 для легковых машин подорожает на 21,6% с 15 апреля при оплате наличными и составит 1520... Транспорт
202
11 апреля 2019  14:00
В Самаре введено временное ограничение движения по улице Арена 2018
В Самаре введено временное ограничение движения по улице Арена 2018
Это связано с выявлением повреждений участка автомобильной дороги. Транспорт
319
Весь список
Предпринимательство
23 марта 2019  11:32
Как открыть свой магазин?
 Сегодня о собственном бизнесе мечтает большое количество людей. Причём осуществить эту идею реально. Главное, знать о некоторых нюансах. Предпринимательство
182
25 февраля 2019  19:26
Вывески рекламные и их изготовление
 Вывески - это таблички, размещенные на фасадах зданий, которые несут информацию о расположенных в нем организациях.  Предпринимательство
253
12 февраля 2019  10:39
Обзор рынка металлопроката
 Металлический прокат успешно используется в машиностроении и разных строительных мероприятиях. Предпринимательство
273
Весь список
Видео
12 апреля 2019  13:50
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем космонавтики с борта МКС Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос.
Самарский космонавт Олег Кононенко поздравил россиян с Днем космонавтики с борта МКС
Видео с поздравлением опубликовал Роскосмос.
Социум
126
12 апреля 2019  13:11
Самарцы подготовили видеоролик "Привет в Космос"
Самарцы подготовили видеоролик "Привет в Космос"
В первую очередь поздравляем нашего земляка, Героя РФ, космонавта Олега Кононенко!
Социум
149
11 апреля 2019  13:37
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Пожар в крупнейшем торговом центре Таиланда: люди выпрыгивали из окон
Известно о двух погибших.
В мире
250
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
492
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
1043
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
528
Весь список

Фоторепортажи
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
136
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
485
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1188
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1142
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2121
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2426
Весь список

Мероприятия
"Крылья" выйдут на матч с "Рубином" в специальных футболках, посвященных Дню Космонавтики
В СО состоится благотворительный концерт ансамбля народных инструментов «ВолгаFolk band»
В регионе продолжается первый этап проекта "Культурное сердце России"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные