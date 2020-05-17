В Самарской области безработные получат по 5000 «карантинных» рублей
17 мая 2020 11:35
93
Жители Самарской области, которые попали в сложную жизненную ситуацию во время карантина из-за коронавируса, смогут рассчитывать на пособия. Речь идёт о безработных, семьях с детьми, а также волонтёрах. Соответствующие постановления опубликовали на сайте правительства региона.
Первая единовременная денежная выплата предназначена для следующих категорий граждан:
предпенсионеры;
военнослужащие, которых уволили в 2020 году, а также их жены или мужья;
граждане, которые вышли из мест лишения свободы в 2020 году;
инвалиды;
лица в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование, и впервые ищущие работу.
Они смогут рассчитывать на пособие в размере 5000 рублей. Для их получения нужно обратиться в центр занятости и находиться в нём на учете как безработный. После визита деньги должны перечислить в течение месяца.
Вторая выплата предназначена родителям с детьми в возврасте от 8 до 18 лет. При этом родители должны быть безработными, а также подходить по одной из следующих категорий:
матери-одиночки, у которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум;
многодетные семьи (от 3 и более детей), у которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум;
семьи с детьми, у которых среднедушевой доход меньше половины прожиточного минимума.
Им также положены выплаты в 5000 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 18 лет. Всем нуждающимся нужно обратиться в Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
— Ещё одна субсидия предназначена для волонтёров из числа безработных или граждан, находящихся на грани увольнения. Им положена «зарплата» за всё время такой работы. Каждый день из помощи региональные власти оценили в 500 рублей. При этом максимальная сумма, которую можно получить, не превышает 12 130 рублей, — следует из постановления на сайте белого дома.
За последние недели в службе занятости Самарской области заметили рост числа тех, кто хочет встать на учет по безработице, пишет 63.ру.
Фото: Pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
17 мая 2020 11:35
После визита деньги должны перечислить в течение месяца. Экономика региона
91
15 мая 2020 13:49
Для трудоспособного населения он составил 11421 рублей. Экономика региона
552
15 мая 2020 11:08
Обсуждено развитие ОЭЗ Тольятти. Экономика региона
472
Финансы и Банки
14 мая 2020 14:17
Меньше чем за месяц банк получил около 2600 заявок на сумму свыше 7 млрд рублей. Финансы и Банки
588
14 мая 2020 13:53
Такое решение связано с периодом самоизоляции. Финансы и Банки
639
13 мая 2020 16:54
Клиенту не нужно посещать офис банка для подачи заявки. Все необходимые документы можно предоставить онлайн. Финансы и Банки
590
Строительство
15 мая 2020 10:46
Правительство России утвердило перечень системообразующих организаций, способных претендовать на государственную финансовую поддержку. Строительство
410
14 мая 2020 13:37
Вскоре там появится еще комплекс с детским садом. Строительство
558
14 мая 2020 10:34
Речь идет о ряде автодорог. Строительство
694
Материалы и технологии
28 февраля 2020 17:34Каменный шпон. Особенности и преимущества
Кто не любит красоту натурального камня? Знаете ли вы, что с помощью каменного шпона часто проще и экономичнее получить внешний вид и ощущение натурального... Материалы и технологии
723
17 февраля 2020 18:53
Есть масса мнений касаемо удобства в эксплуатации и монтажа стальных труб. Материалы и технологии
613
10 февраля 2020 09:28Особенности металлопроката
В современном мире важным является металлопрокат. Это – незаменимый компонент в любом сооружении. Его применяют в различных отраслях промышленности. Материалы и технологии
601
Налоги
30 декабря 2019 18:52Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний. Налоги
502
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
1635
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1910
Бизнес
15 мая 2020 20:37В Самарской области владельцы ряда ТЦ смягчили условия аренды своим арендаторам
Среди тех, кто лояльно отнесся к арендаторам - торговые центры «Эль Рио», «Аврора», «МЕГА». Бизнес
578
14 мая 2020 19:00
Темой встречи стало обсуждение работы бизнеса и промышленных предприятий в период пандемии. Бизнес
558
14 мая 2020 18:55
О своевременности помощи со стороны государства рассказали супруги Горячевы, у которых в Самаре семейный бизнес – дом моды. Бизнес
501
Новости компаний
15 мая 2020 13:09
В ближайшей перспективе – реализация еще ряда проектов в сфере новейших технологий. Новости компаний
385
15 мая 2020 11:04
Работников разведут по времени. Новости компаний
428
13 мая 2020 15:12
Дезинфекция проведена военнослужащими 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Новости компаний
561
13 мая 2020 12:52
Однако энергетики призывают потребителей отложить очные визиты в офис. Новости компаний
537
IT и Коммуникации
13 мая 2020 16:44Видеочаты — больше, чем лекарство от скуки
Человек — крайне социальное существо. Нам жизненно необходимо общение с другими людьми. Без него многие чувствуют себя подавлено. А порой это может... IT и Коммуникации
203
17 апреля 2020 15:44Лицензионная Microsoft Windows 7 – особенности
Когда разговор касается лицензионных версий ПО и ОС, то многие не понимают. зачем платить если можно скачать все бесплатно. На самом деле есть масса причин... IT и Коммуникации
348
6 апреля 2020 15:22
Для каждого человека музыка – это важная составляющая в жизни. И конечно, когда грядет какое-то яркое событие, стоит заранее подготовиться и подобрать... IT и Коммуникации
291
Транспорт
15 мая 2020 11:22
Ранее сообщалось, что у транспорта закончился срок опытной эксплуатации. Транспорт
474
15 мая 2020 09:55
Для возврата электронных билетов необходимо воспользоваться веб-ресурсами. Транспорт
395
14 мая 2020 18:21
Так, во время первого этапа пассажиров в самолетах предлагается рассаживать с соблюдением дистанции. Транспорт
520
14 мая 2020 16:29
Электропоезда будут курсировать в штатном режиме: в будни - по расписанию рабочего дня, в выходные и праздничные дни - по расписанию выходного. Транспорт
593
Предпринимательство
1 мая 2020 12:42Shop.Ritual.ru позволяет избежать переплаты за ритуальные товары
Человека неизбежно преследует чувство вины после смерти родственника, невзирая на проявленную о нем при жизни заботу. Предпринимательство
240
7 марта 2020 08:21Мобильный заработок это реальный шанс заниматься тем, что больше всего любишь и получать за это деньги
Найти простую и хорошую сферу для зарабатывания денег это то, к чему стремятся, наверное большинство людей. Предпринимательство
527
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
599
Новости региона
26 марта 2020 18:26
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств... Новости региона
3473
28 ноября 2019 17:12
Это крупнейшая в мире выставка достижений сельского хозяйства и продовольствия. Новости региона
1157
5 июля 2019 22:56
Комсомольский районный суд Тольятти сегодня вынес обвинительный приговор Владимиру и Сергею Махлаям, Евгению Королеву, Беату Рупрехту и Андеасу Циви. Новости региона
1210
Электронные технологии
13 мая 2020 20:52
Вебинар – это лекция в рамках курса, бизнес-встречи и семинары, которые проводятся по сети интернета. Электронные технологии
309
1 мая 2020 12:43Во сколько обходится год SEO оптимизации веб-сайта
Сфера интернет-коммерции разрастается и дает внушительные прибыли. По этой причине немало предпринимателей пытаются перевести бизнес в интернет или... Электронные технологии
459
7 февраля 2020 20:51
Накрутка просмотров историй в Инстаграм позволяет Вашей странице оказаться в ТОПе и появиться в рекомендациях пользователей. Количество просмотров видно... Электронные технологии
1991
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
17 апреля 2020 15:19
Ситуации, при которых человек обращается в тот или иной банк за кредитом, различаются своей индивидуально - обособленной спецификой. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
224
2 февраля 2020 21:02
Если решили приобрести квартиру с МСК, разумно обратиться к надежному риелтору который поможет получить займ на покупку жилья под материнский капитал. Покупка с... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
758
17 января 2020 20:33МФК «Кива» - ребрендинг микрофинансовой компании «Метрокредит»
Микрофинансовая компания «Кива» - новый игрок финансового рынка в 2020-м году. Но на самом деле данная МФК является результатом ребрендинга известной... Вклады, Кредиты, Кредитные карты
613
Современный дом
14 мая 2020 10:15
Это качество, проверенное десятилетиями и гармоничный внешний вид. Сегодня настоящую мебель из Италии производит фабрика «Giorgio Collection». Современный дом
267
21 апреля 2020 14:59Чистка дымоходов, труб, вентиляции – услуги АРТЕЛЬ ТРУБОЧИСТОВ
Профессиональные услуги по чистке дымоходов и труб, а также вентиляции востребованы в современном мире. И доверить подобную работу важно только... Современный дом
939
17 апреля 2020 15:47Система Умный дом – особенности
В современном мире благодаря стремительному развитию технологий, стало возможным оборудовать дома и квартиры многофункциональными системами, которые... Современный дом
540
В мире Авто
7 мая 2020 16:22
В Самаре любители ночных гонок, по всей видимости, состоящих в клубе smrnighthooligans, собрались на ночные заезды. В мире Авто
379
4 мая 2020 18:26Правила перевозки больших грузов по Казахстану
По законодательству Казахстана, любая грузоперевозки, связанная с нестандартной по массе и габаритам продукции должна согласовываться с дорожными службами.... В мире Авто
308
9 апреля 2020 21:46Автоэкспертиза и ее основные моменты
Независимая автомобильная экспертиза -доверьтесь беспристрастным профессионалам В каких случаях нужна авто экспертиза? В мире Авто
851
Видео
16 октября 2012 17:14
369 тысяч фальшивок хранились в одном из гаражей. Общая сумма платежей, указанная к оплате, составила 730 млн. рублей. Социум
7000
23 ноября 2012 15:40
85 молодым мамам вручили полезные подарки от городской администрации Здравоохранение
1957
29 ноября 2012 17:28
Помочь им готовы городской департамент по промышленной политике, предпринимательству и связи, городская служба занятости и сетевые торговые точки. Социум
2097
4 декабря 2012 16:02
Свою работу они начнут на следующей неделе. Социум
1882
7 декабря 2012 15:48
Об этом на церемонии торжественного открытия 7 декабря сообщил депутат государственной Думы Александр Хинштейн. Социум
2628
Иновационные технологии
18 марта 2020 16:06Опоры и держатели для лодок и яхт. катеров – предложения интернет-магазина 7FT.RU
Для всех, кто является владельцем лодок из ПВХ, яхт или катеров, самое время заглянуть на сайт интернет-магазина 7FT.RU. Иновационные технологии
319
18 марта 2020 00:09Бензогенераторы: достоинства автономных источников электроэнергии
Бензогенератор является автономным источником электроэнергии. С его помощью можно снабжать электричеством целое здание или дом. Однако при выборе... Иновационные технологии
602
25 февраля 2020 11:57
Мойки для щебня и песка используются при производстве материалов для строительных работ, в процессе обогащения руд, при обработке россыпей драгметаллов и пр. Иновационные технологии
305
Фоторепортажи
10 октября 2012 13:22
В последние теплые осенние дни самарцы предпочитают отдыхать на главной достопримечательности города - Волжской набережной. Социум
5994
11 октября 2012 12:59
В ОДО состоялась общегородская отчётная встреча Главы городского округа Дмитрия Азарова. Политика региона
11169
26 октября 2012 12:21
На площади Куйбышева разместились военная техника и полевая кухня, а в ОДО с молодыми самарцами общались специалисты из военкоматов. Культура
11812
30 октября 2012 17:14
Не смотря на проливной дождь на церемонию открытия пришли десятки людей Социум
10823
31 октября 2012 17:56
Еще один двор, благоустроенный в рамках программы «Двор, в котором мы живем», появился в Самаре. Благоустройство региона
9834
Мероприятия