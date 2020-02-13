Индустриальный парк «Чапаевск» открывает двери для инвесторов
13 февраля 2020 11:50
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С целью создания комфортных условий для ведения бизнеса в регионе, с учетом потребностей предпринимателей, вносятся изменения в региональное законодательство.
Правительством Самарской области принято положение о предоставлении уникальных условий по арендной ставке для резидентов индустриального парка «Чапаевск». Новая инициатива правительства по уменьшению стоимости аренды для инвестпроектов, реализуемых на территории Чапаевска, послужит дополнительным стимулом для российских предприятий любого масштаба развивать свой бизнес именно в Самарской области.
«Подписанное положение предоставляет возможность резидентам индустриального парка «Чапаевск» арендовать землю на уникальных условиях. Инвестор может получить землю со всей инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если готов реализовать свой проект в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов, при условии запуска проекта до конца 2022 года — 2 млн 487 тысяч за гектар. При этом резидент парка может быть одновременно резидентом ТОСЭР «Чапаевск», пользоваться уникальными федеральными налоговыми преференциями и поддержкой Фонда развития моногородов», - отметил главные преимущества для инвесторов министр минэкономразвития Дмитрий Богданов.
Отметим, ранее базовая арендная ставка для арендаторов индустриального парка составляла 6,55 млн рублей за гектар. Переуступку права аренды со всеми коммуникациями предоставляет управляющая компания инвестиционной площадки АО «ПромПарки», в оперативном управлении которого находится и индустриальный парк «Преображенка». Там у резидентов есть возможность, как арендовать готовые производственно-складские помещения со всей готовой инфраструктурой, так и построить собственные корпуса, получив землю с подведенными коммуникациями.
Предоставление уникальных условий для ведения бизнеса в Чапаевске стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по поручению Президента Владимира Путина.
Задачи по повышению инвестиционной привлекательности области Губернатор Дмитрий Азаров обозначил в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.
«Президент страны поставил задачу – обеспечить прирост инвестиций не менее 5% в год и увеличить их долю в ВВП страны до 25% к 2024 году. Такого роста можно достичь только за счет реализации новых проектов и прихода в регион новых инвесторов, в том числе средних и малых предприятий», - отметил Глава региона.
Напомним, в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Самарская область поднялась в прошлом году сразу на 24 позиции, а в 2018 году – на 17 позиций относительно 2017 года. Таким образом, с 65-го места в 2017 году всего за 2 года регион поднялся на 24 место, показав одну из лучших динамик в стране, сообщает пресс-служба облправительства.
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