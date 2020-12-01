10 новых социально значимых объектов подключены к высокоскоростному интернету в Самарской области

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Работы проведены по нацпроекту «Цифровая экономика».

В муниципалитетах Самарской области продолжается реализация проекта «Информационная инфраструктура» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, по обеспечению Интернетом населения и социально значимых объектов.

Самарская область по показателям проекта «Информационная инфраструктура» в числе лидеров. К настоящему времени в регионе завершены работы по подключению к сети Интернет 270 социально значимых объектов.

Сверх плана к ним в ноябре добавилось еще 10 объектов. Это фельдшерско-акушерские пункты, администрации сельских поселений и образовательные учреждения в Сергиевском, Исаклинском, Кошкинском, Красноярском, Кинель-Черкасском, Похвистневском, Безенчукском и Приволжском районах области. Суммарное число объектов, которые будут иметь доступ к сети Интернет, по состоянию на конец 2020 года составит 1138. Проект находится на особом контроле Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

«Данный проект позволит жителям отдаленных поселков пользоваться современными цифровыми услугами, в том числе телемедициной, онлайн-образованием и другими интернет-услугами. Наличие доступа в сеть — это важный показатель качества жизни не только в городе, но и в селе. И подключение школ, больниц, администраций малых населенных пунктов к интернету стало новым этапом их развития. Уже сегодня служащие государственных учреждений и работники социальной сферы десятков сел оценили все преимущества интернет-доступа», — подчеркнул заместитель председателя Правительства Самарской области — руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.