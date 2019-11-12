Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста
12 ноября 2019 14:32
283
Закончено возведение всех искусственных сооружений, завершена укладка асфальта на основном ходе автомобильной дороги, уже наносится разметка. Ведутся работы по устройству тротуаров на улице Фрунзе, "дорожной одежды" на улицах Степана Разина, Хлебной площади и Молодогвардейской.
Продолжается процесс переустройства инженерных коммуникаций на правобережном транспортном узле – на улицах Крупской, Чапаевской, а также на съездах транспортной развязки (от ул.Фрунзе до ул.Молодогвардейской); на развязка с улицей Шоссейной устанавливаются шумозащитные экраны.
На Фрунзенском мосту ведётся окраска барьерных блоков, устройство архитектурного освещения, аэро- и судоходной сигнализации. Общая готовность объекта на данный мрмент составляет 80%.
"Мост долгожданный, люди с нетерпением ждут открытия движения", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Министр транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин пояснил, что в начале декабря уже начнутся технические испытания моста, после получения положительных заключений о соответствии будет открыто рабочее движение.
"Нужна полная мобилизация усилий", - подчеркнул глава региона.
"До конца года объект нужно ввести в эксплуатацию и запустить транспортный поток", - обратил внимание подрядчика Дмитрий Азаров.
Иван Пивкин пояснил, что в этом году движение будет осуществляться по мосту с выходом на улицу Фрунзе, а в 2020 году - на соседние улицы, в том числе - Самарскую.
Ввод нового моста разгрузит существующий мост по улице Главной. Губернатор поручил разработать схему движения, чтобы делить потоки транспорта.
"Нужно продумать установку табло уже в этом году, которые бы водителю при подъезде к мосту показывали дорожную ситуацию. Тогда, исходя из загрузки моста, водитель сможет ориентироваться и принимать решение по какой дороге ехать. Отдельно должна быть отработана схема движения пассажирского транспорта. К моменту открытия движения мы это должны чётко представлять, всё нужно продумать", - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
12 ноября 2019 14:32
Закончено возведение всех искусственных сооружений, завершена укладка асфальта на основном ходе автомобильной дороги, уже наносится разметка. Благоустройство региона
282
12 ноября 2019 10:49
Суды не встают на сторону даже тех, чьи гаражи стоят на местах, которые выделялись именно под такие объекты еще в 1950–70-е годы. Благоустройство региона
233
11 ноября 2019 11:44
Но 6 родовых погостов там уже есть. Благоустройство региона
226
Капитальный ремонт в Самаре
1 октября 2019 19:02Grohe для кухни (5)
Кухня – помещение, при оформлении и обустройстве которого должна быть учтена каждая деталь. Капитальный ремонт в Самаре
1262
25 сентября 2019 10:50
Уборка собственной квартиры – процесс скучный, но обязательный. Конечно, если для Вас важно, чтобы в Вашем доме было чисто и красиво. Капитальный ремонт в Самаре
528
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
1581
Всё в Дом
8 ноября 2019 03:45Различные модели сушилок для рук даже для самого необычного интерьера
Если вам нужна сушка для рук тогда вам точно сюда. Компания «НОФЕР РУС» занимается продажей как электрических, так и автоматических сушилок. Всё в Дом
158
15 октября 2019 23:04На что обратить внимание при выборе двуспальной кровати?
После тяжелого трудового дня каждый человек приходит домой, чтобы расслабиться и получить новый заряд энергии. Во сне человек в среднем проводит треть своей... Всё в Дом
792
10 октября 2019 16:00Особенности кресла-мяча
В любом домовладении или квартире незаменимым предметом мебели является кресло. И если вы любите оригинальничать, предпочитаете не загромождать... Всё в Дом
186
ЖКХ
12 ноября 2019 14:02
«РКС-Самара» начали наклеивать на почтовые ящики должников маленькие пирамидки с напоминаниями. ЖКХ
149
11 ноября 2019 09:36
«Образцовое содержание жилья» не платит за воду и канализацию почти два года. ЖКХ
195
7 ноября 2019 17:43
Народный умелец, самовольно меняющий газовую колонку, ставит под угрозу безопасность и стабильность газоснабжения своего дома. И рискует потерять... ЖКХ
315
Экология
12 ноября 2019 10:09
Она станет одной из самых теплых за всю историю. Экология
419
8 ноября 2019 09:31
Заготовлено 4 тонны 32 кг семян лесных растений Экология
201
7 ноября 2019 12:44
Пока температура выше климатической нормы. Экология
329
Видео
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
483
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
620
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
448
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
324
28 октября 2019 09:53
Видно, что машины завозят в транспортный отсек самолёта Ил-76. В стране
400
22 октября 2019 21:05
Главной целью подобных соревнований является проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и... Социум
528
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
410
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1449
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2047
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1398
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1696
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1871
Мероприятия