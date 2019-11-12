Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

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Закончено возведение всех искусственных сооружений, завершена укладка асфальта на основном ходе автомобильной дороги, уже наносится разметка. Ведутся работы по устройству тротуаров на улице Фрунзе, "дорожной одежды" на улицах Степана Разина, Хлебной площади и Молодогвардейской.Продолжается процесс переустройства инженерных коммуникаций на правобережном транспортном узле – на улицах Крупской, Чапаевской, а также на съездах транспортной развязки (от ул.Фрунзе до ул.Молодогвардейской); на развязка с улицей Шоссейной устанавливаются шумозащитные экраны.На Фрунзенском мосту ведётся окраска барьерных блоков, устройство архитектурного освещения, аэро- и судоходной​ сигнализации. Общая готовность объекта на данный мрмент составляет 80%."Мост долгожданный, люди с нетерпением ждут открытия движения", - подчеркнулМинистр транспорта и автомобильных дорог регионапояснил, что в начале декабря уже начнутся технические испытания моста, после получения положительных заключений о соответствии будет открыто рабочее движение."Нужна полная мобилизация усилий", - подчеркнул глава региона."До конца года объект нужно ввести в эксплуатацию и запустить транспортный поток", - обратил внимание подрядчика Дмитрий Азаров.Иван Пивкин пояснил, что в этом году движение будет осуществляться по мосту с выходом на улицу Фрунзе, а в 2020 году - на соседние улицы, в том числе - Самарскую.Ввод нового моста разгрузит существующий мост по улице Главной. Губернатор поручил разработать схему движения, чтобы делить потоки транспорта."Нужно продумать установку табло уже в этом году, которые бы водителю при подъезде к мосту показывали дорожную ситуацию. Тогда, исходя из загрузки моста, водитель сможет ориентироваться и принимать решение по какой дороге ехать. Отдельно должна быть отработана схема движения пассажирского транспорта. К моменту открытия движения мы это должны чётко представлять, всё нужно продумать", - отметил Дмитрий Азаров, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.