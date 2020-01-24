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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом

24 января 2020 11:51
77
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом Перечень домов прилагается.
Перечень домов прилагается.

Департамент управления имуществом городского округа Самара напоминает, что на территории городского округа Самара реализуется Национальный проект «Жилье и городская среда», в рамках которого действует государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2019 № 179.

В связи с этим собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах (согласно прилагаемому перечню), в срок до 02 февраля 2020 года необходимо обратиться в Департамент управления имуществом городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Красноармейская, 17 (единое окно) с целью определения способа переселения (приобретение жилого помещения либо выплаты возмещения за изымаемое жилое помещение).
При себе необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие права собственности на объекты недвижимости.

В случае неявки к указанному сроку органами местного самоуправления земельные участки и жилые помещения расположенных на них многоквартирных домов будут изъяты у собственников в порядке статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации путем выплаты возмещения за изымаемую недвижимость, сообщает горадминистрация.
С адресным перечнем многоквартирных домов, расселение которых планируется в 2020 году, можно ознакомиться в приложении.



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Комментарии


Благоустройство региона
24 января 2020  11:51
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом Перечень домов прилагается.
Собственников аварийных домов, планируемых к расселению в 2020 году, приглашают в Департамент управления имуществом
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