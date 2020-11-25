«Безопасные дороги»: в России стартует онлайн-олимпиада для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах  

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Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара. Поиск оптимальных вариантов движения Общественного транспорта

Предлагаем вашему вниманию ПРОЕКТ  «Независимого Информационного Агентства «Самара»

Цели проекта: Улучшение качества и безопасности движения транспорта в Самаре за счет оптимизации систем управления движения, дорожных знаков, разметки на основе обратной связи с пользователями – водителями и пассажирами г.о. Самара.

Задачи проекта: Повышение безопасности движения транспорта в г.о. Самара, минимизация пробок, создание оптимальных с точки зрения пассажиров маршрутов движения ОТ. Показать преимущества применяемых в Самаре технологий организации дорожного движения. Формирование положительного имиджа Самары в качестве города – миллионника с минимальным количеством пробок.

Основные мероприятия проекта: В разделе "Безопасность Дорожного Движения", посвященного безопасности ДД в Самаре мы будем публиковать информационные статьи, посвященные различным мероприятиям в области органиции ДД, посвященных безопасности ДД, которые организовывают и провадят специалисты из ГИБДД, ОНФ и других общественных и государственных организаций.

В рубрика Голосования мы будем просить вас проголосовать по различным актуальным вопросам организации ДД в Самаре. Эту рубрику мы посвятим сбору информации и предложений от пассажиров ОТ с целью создания оптимальных схем движения ОТ.

В рубрике Голосования мы будем проводить сбор информации и предложений от водителей, с целью оптимизации ДД в Самаре.  По результатам опросов и ваших предложений мы будем размещать информационные материалы на сайте по теме проекта, комментарии компетентных источников, лидеров общественного мнения, включая фото и видеоматериалы.

Мы заинтересованы в участии в проекте всех активных жителей города Самары в возрасте от 16 до 80 лет. Водителей и пассажиров общественного транспорта

«Безопасные дороги»: в России стартует онлайн-олимпиада для школьников на знание основ безопасного поведения на дорогах  

25 ноября 2020 17:36
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Старт проекта: 30 ноября 2020 года.

В период с 30 ноября по 11 декабря 2020 года на образовательной платформе Учи.ру пройдет Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах для школьников 1 – 4 классов. Она организована Автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДД МВД России, Минтрансом России и Росавтодором в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

За два года реализации дорожного нацпроекта в российских регионах отремонтировали около 1400 дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. На объектах установили новые светофоры и дорожные знаки, обустроили островки безопасности и пешеходные переходы, смонтировали ограждение.  Несмотря на то, что дороги вблизи школ и детских садов стали безопаснее, профилактика была и остается действенным инструментом предупреждения ДТП. С каждым годом интенсивность транспортного движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, педагогических работников и родителей. 

«Прививать культуру поведения на дорогах необходимо с самого раннего детства, ― считает заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, куратор национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин. ― Объяснять детям, как вести себя при переходе проезжей части, приучать соблюдать осторожность при катании на велосипеде и самокате должны как родители, так и педагоги. За последние шесть лет количество ДТП с участием детей удалось сократить на треть, однако наша задача ― свести их к минимуму, в том числе посредством таких профилактических мероприятий, как олимпиада «Безопасные дороги». 

Онлайн-олимпиада пройдет в 85 субъектах страны. Зарегистрироваться и принять в ней участие может любой учащийся начальных классов. Олимпиада представляет собой цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий, в понятном и интересном для младшеклассников формате. Для того, чтобы задания были познавательными и увлекательными, над их разработкой трудились специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского вместе с сотрудниками ГУОБДД МВД России. 

По мнению разработчиков онлайн-олимпиады, целенаправленное просвещение детей и их родителей в вопросах безопасности дорожного движения позволяет сократить количество дорожно-транспортных происшествий и тем самым является еще одним шагом в стремлении достичь «нулевой» смертности на дорогах. 

Задания онлайн-олимпиады будут доступны в личном кабинете на платформе Учи.ру в день старта мероприятия. Пройти их можно в любой удобный день в период с 30 ноября до 11 декабря включительно. Образовательное соревнование будет бесплатным для всех школьников и станет для них полезным и интересным примером внеклассной работы. По окончании онлайн-олимпиады участники получают дипломы, сертификаты, благодарности и самое ценное ― знания!

 

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