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Жителям Куйбышевского района не дают забыть о долгах за воду

20 сентября 2023 12:34
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Жителям Куйбышевского района не дают забыть о долгах за воду

Дом номер 5 по Пугачёвскому тракту в Куйбышевском районе скоро можно будет назвать миллионником, но не по количеству жителей, а по размеру долга за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. К сентябрю жители «забыли» оплатить квитанции от «РКС-Самара» на 362 тысячи рублей и от компании «Водные технологии» - 499 тысяч рублей. Общий же долг за холодную воду и канализацию в Куйбышевском районе уже превысил 92 миллиона рублей. А это те самые средства, которые могли бы пойти на строительство новых сетей и перекладки, которые так нужны, как утверждают сами жители.

Чтобы напомнить о необходимости оплачивать потреблённые услуги, специалисты ресурсных предприятий поставили пирамиды должника у подъездов дома. Небольшие, но яркие треугольники привлекали внимание жильцов, которые как раз возвращались домой с работы.

Кто-то точно вспомнил, что пора проверить квитанции и привести в порядок свои счета. Тех же неплательщиков, которых пирамида оставила равнодушными, ожидают судебные разбирательства, отключение от услуг, арест имущества... и да - полная выплата долга, как ни крути.

 

Теги: РКС-Самара

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