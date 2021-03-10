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Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло

10 марта 2021 10:27
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Жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло

В марте жители свыше тысячи многоквартирных домов (МКД) Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани получили квитанции с ежегодной корректировкой по оплате за тепло. Это регламентируется Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Напомним, что ежегодно жильцам многоквартирных домов с приборами учета, которые оплачивают отопление равными долями (1/12) в течение всего года, производится перерасчет. Он складывается из разницы фактических показаний общедомовых приборов учета (ОДПУ) и расчетного потребления, которое берется за основу для начисления ежемесячной платы. 

«Размер корректировки зависит от количества дней отопительного сезона и качества работы системы теплоснабжения МКД. Если на погодный фактор управляющие компании повлиять не могут, то в их силах снижать объем потребляемой тепловой энергии с помощью энергосберегающих мероприятий - изоляции стояков теплоснабжения, утепления стен, замены окон в подъездах на современные стеклопакеты, установки погодозависимой автоматики», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Более того, собственники вправе отказаться от получения квитанций с корректировкой. Для этого им достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по 1/7 (исключительно в период отопительного сезона). В таком случае жители будут оплачивать тепло по факту потребления. Домам, которые не оборудованы ОДПУ, квитанции за тепло выставляются по нормативу. Его размер устанавливается региональными органами власти. Корректировка для таких клиентов не производится.

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