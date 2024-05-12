В Тольятти с 11 по 13 мая проходят всероссийские соревнования по прыжкам на батуте

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В Тольятти в ФСК "Батут", который был построен в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", с 11 по 13 мая проходят всероссийские соревнования по прыжкам на батуте.



Соревнования посвящены памяти родоначальника этого вида спорта в нашем регионе, много лет возглавлявшего областную федерацию прыжков на батуте, заслуженного тренера СССР, врача Виталия Гройсмана.



В них принимают участие 230 спортсменов из 10 регионов России. Участники поделены на 5 возрастных групп - от 9 лет и старше и соревнуются в 4 дисциплинах: прыжки на батуте, синхронные прыжки, прыжки на акробатической дорожке, прыжки на двойном мини-трампе. Сначала все спортсмены участвуют в квалификации, затем сильнейшие разыграют медали в финальных состязаниях.