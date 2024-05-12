19 мая у стадиона "Солидарность Самара Арена" будет дан старт VIII всероссийскому полумарафону "ЗаБег. РФ"

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Ровно через неделю, в воскресенье, 19 мая, в 09:00 по самарскому времени на территории у стадиона "Солидарность Самара Арена" будет дан старт VIII всероссийскому полумарафону "ЗаБег. РФ".



В 2024 году в полумарафоне примут участие спортсмены из 73 городов и 14 стран мира. Старт полумарафона будет дан одновременно в 60 городах России.



Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Забег.РФ и получить медицинскую справку об отсутствии медицинских противопоказаний для забега. Для бегунов младше 18 лет необходимо согласие от родителей.



Выбирайте дистанцию на свой вкус:

1 км

5 км

10 км

21.1 км

и приходите устанавливать новые рекорды!