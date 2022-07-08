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Если не соблюдать правила пользования удобствами, то можно вообще остаться без удобств.
Жителей домов 41 и 41/1 по улице Дачной учили пользоваться канализацией
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Жителей домов 41 и 41/1 по улице Дачной учили пользоваться канализацией

8 июля 2022 14:11
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Если не соблюдать правила пользования удобствами, то можно вообще остаться без удобств.

Если не соблюдать правила пользования удобствами, то можно вообще остаться без удобств. Об этом жителям домов по ул.Дачной, 41 и 41/1 напоминал деревянный уличный туалет и плакаты, на которых размещены элементарные правила пользования канализацией.

ак ни удивительно, но некоторые из этих правил стали открытием для проживающих. Оказалось, что и жиры, и влажные салфетки, палочки и много еще чего, бездумно сбрасывалось в унитаз и раковину. И поэтому вполне закономерно, что канализационные трубы этих домов постоянно забиваются. Только за шесть месяцев 2022 года на Дачную 41 и 41/1 бригады «РКС-Самара» по прочистке сетей приезжала уже 11 раз!!!!  

И в предыдущие годы с этого адреса поступало много вызовов. Но тогда жители жаловались на проблемы в канализационной линии. Трубу в начале года заменили... и теперь канализация стала забиваться еще чаще. Абсурд! Сейчас жильцы обвиняют в постоянных засорах соседний дом. Это объяснимо, никто не хочет взять ответственность на себя, но зато, каждый из прохожих прокомментировал: «Нет, это не я, это соседи!». 

Соседи, постоянные жильцы, квартиранты - неважно, кто именно бросил в канализацию тряпки, подгузники или колготки. Итог один – забившиеся трубы, которые опять надо чистить. От постоянных подтоплений подвала в подъездах стоит неприятный запах, который не успевает выветриваться. Аварийные машины и бригады, проводящие прочистку колодцев, двор тоже не украшают. В таких домах жить неприятно. Постоянные засоры канализации делают жилье непривлекательным, снижают его реальную стоимость. «РКС-Самара» специально будет информировать жителей о проблемных адресах, чтобы  никто не попал в неприятную, во всех смыслах, ситуацию, не купил квартиру в доме-грязнуле, рядом с бездумными соседями. А самим нарушителям надо помнить: обойти и забыть проблему частых засоров не получится. Её надо не решать, а предотвращать. И начать надо с постоянного соблюдения элементарных правил.  

 

Фото:   «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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