Жителей домов 41 и 41/1 по улице Дачной учили пользоваться канализацией

110

Если не соблюдать правила пользования удобствами, то можно вообще остаться без удобств. Об этом жителям домов по ул.Дачной, 41 и 41/1 напоминал деревянный уличный туалет и плакаты, на которых размещены элементарные правила пользования канализацией.

ак ни удивительно, но некоторые из этих правил стали открытием для проживающих. Оказалось, что и жиры, и влажные салфетки, палочки и много еще чего, бездумно сбрасывалось в унитаз и раковину. И поэтому вполне закономерно, что канализационные трубы этих домов постоянно забиваются. Только за шесть месяцев 2022 года на Дачную 41 и 41/1 бригады «РКС-Самара» по прочистке сетей приезжала уже 11 раз!!!!

И в предыдущие годы с этого адреса поступало много вызовов. Но тогда жители жаловались на проблемы в канализационной линии. Трубу в начале года заменили... и теперь канализация стала забиваться еще чаще. Абсурд! Сейчас жильцы обвиняют в постоянных засорах соседний дом. Это объяснимо, никто не хочет взять ответственность на себя, но зато, каждый из прохожих прокомментировал: «Нет, это не я, это соседи!».

Соседи, постоянные жильцы, квартиранты - неважно, кто именно бросил в канализацию тряпки, подгузники или колготки. Итог один – забившиеся трубы, которые опять надо чистить. От постоянных подтоплений подвала в подъездах стоит неприятный запах, который не успевает выветриваться. Аварийные машины и бригады, проводящие прочистку колодцев, двор тоже не украшают. В таких домах жить неприятно. Постоянные засоры канализации делают жилье непривлекательным, снижают его реальную стоимость. «РКС-Самара» специально будет информировать жителей о проблемных адресах, чтобы никто не попал в неприятную, во всех смыслах, ситуацию, не купил квартиру в доме-грязнуле, рядом с бездумными соседями. А самим нарушителям надо помнить: обойти и забыть проблему частых засоров не получится. Её надо не решать, а предотвращать. И начать надо с постоянного соблюдения элементарных правил.

Фото: «РКС-Самара»