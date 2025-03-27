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Застройщики поддержали требования «РКС-Самара» к жителям выполнять правила эксплуатации канализации

27 марта 2025 11:40
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Застройщики поддержали требования «РКС-Самара» к жителям выполнять правила эксплуатации канализации

Руководители «РКС-Самара» провели ряд встреч с представителями крупных компаний-застройщиков. Цель совещаний – привлечь девелоперов к работе по профилактике засоров канализации. «Как это ни удивительно, но часто именно в новых жилых кварталах нам приходится бороться с частыми и самыми непроходимыми засорами, – поделился с партнерами Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. – Люди получают ключи от новых квартир, начинают делать ремонт, и в канализацию летят стройматериалы, растворы, песок. Пробить потом такой засор становится огромной проблемой. А претензии жители могут обращать, в том числе и к строителям». 

Специалисты ресурсной компании предложили при передаче ключей новым владельцам особое внимание обращать на правила пользования канализацией при проведении ремонтов, напоминать общие правила проживания в МКД, брать расписки об ответственности ремонтных бригад за использование общедомовых инженерных систем.

Предложения «РКС-Самара» были полностью поддержаны. Более того, руководители компаний-застройщиков со своей стороны предложили продумать и ввести в практику дополнительные меры информирования и повышения ответственности владельцев квартир.

Теги: РКС-Самара

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