Застройщики поддержали требования «РКС-Самара» к жителям выполнять правила эксплуатации канализации

202

Руководители «РКС-Самара» провели ряд встреч с представителями крупных компаний-застройщиков. Цель совещаний – привлечь девелоперов к работе по профилактике засоров канализации. «Как это ни удивительно, но часто именно в новых жилых кварталах нам приходится бороться с частыми и самыми непроходимыми засорами, – поделился с партнерами Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков. – Люди получают ключи от новых квартир, начинают делать ремонт, и в канализацию летят стройматериалы, растворы, песок. Пробить потом такой засор становится огромной проблемой. А претензии жители могут обращать, в том числе и к строителям».

Специалисты ресурсной компании предложили при передаче ключей новым владельцам особое внимание обращать на правила пользования канализацией при проведении ремонтов, напоминать общие правила проживания в МКД, брать расписки об ответственности ремонтных бригад за использование общедомовых инженерных систем.

Предложения «РКС-Самара» были полностью поддержаны. Более того, руководители компаний-застройщиков со своей стороны предложили продумать и ввести в практику дополнительные меры информирования и повышения ответственности владельцев квартир.