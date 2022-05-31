Втрое больше лифтов заменят в Самарской области

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В прошлом году было установлено рекордное количество лифтов – 175, а в планах на текущий год увеличить их количество минимум до 612. Более 100 кабин уже заменили. Такое заявление сделал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Александр Мордвинов в прямом эфире площадки «Объясняем.рф». Он также рассказал о механизмах замены лифтовых кабин в регионе и ответил на вопросы и обращения жителей Самарской области, которые зафиксировали в социальных сетях специалисты ЦУР.

Глава ведомства отметил, что замена лифтового оборудования – важная и масштабная часть работы министерства, так как из всех регионов Поволжья в Самарской области самое большое количество лифтов, а, следовательно, и большой спрос на замену кабин. Р регионе около 15 000 лифтов.

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области рассказал о двух алгоритмах замены старых лифтов в домах. Первый путь – истечение срока годности.

«Существует технический регламент Таможенного союза. Он гласит, что все кабины свыше 25 лет подлежат замене. У нас по этим кабинам составлен адресный перечень. Из всего адресного перечня по 1 500 кабин уже собраны документы», – пояснил Александр Мордвинов.

Министр подчеркнул, что сбор документов на замену лифта – большая работа и управляющих компаний, и фонда капремонта, и министерства. Чтобы начать процедуру внесения каждого конкретного лифта в адресный перечень и потом это вынести на торговую процедуру, требуется большое количество документов.

Второй механизм замены лифта – когда жители жалуются на его неисправность.

«Если та или иная кабина барахлит, жители могут нанять специализированную организацию. О таких организациях можно узнать в управляющей компании, фонде капитального ремонта, Госжилинспекции. Организация даст свое заключение, что данная кабина не пригодна к эксплуатации. У МинЖКХ есть подписанное соглашение с ФКР, есть дополнительные деньги, выделенные Правительством из облбюджета, и мы данную кабину включаем в адресный перечень согласно этому соглашению. ФКР ее расторговывает, и мы доводим по данному соглашению деньги».

При этом глава ведомства обратил внимание, что на моментальную замену лифта рассчитывать нельзя, оба механизма предполагают значительный сбор документов и экспертизу, однако на сегодняшний день на 1 500 лифтов уже необходимый пакет. Министерство ЖКХ планомерно, каждый год увеличивает количество заменяемых лифтов и планирует наращивать объемы.