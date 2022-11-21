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Вопрос добросовестности своей управляющей компании и не перестал быть актуальным для собственников жилья

21 ноября 2022 10:59
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вопрос добросовестности своей управляющей компании и не переставал быть актуальным для собственников жилья

Мораторий на банкротства и взыскания, объявленный правительством на полгода с 1 апреля 2022 года, прекратил свое действие. При этом вопрос добросовестности своей управляющей компании и не переставал быть актуальным для собственников жилья. Ведь от этого во многом будет зависеть «погода в доме» этой зимой.

Когда-то мораторий помог остановить панику и дал компаниям возможность переждать сложные времена. Должникам был предоставлен широкий пул государственных преференций. Например, отпала необходимость оплачивать неустойки, штрафы и пени, а также временно было приостановлено действие других финансовых санкций за неисполнение платежных обязательств.

К сожалению, ряд управленцев воспринял эту поддержку как сигнал к началу «прекрасной жизни». Неудивительно, что многие организации ЖКХ констатировали ухудшение платежной дисциплины потребителей. Как утверждают источники в отрасли, выплаты от управляющих компаний в адрес ресурсоснабжающих организаций в период действия моратория упали на 15% в абсолютных показателях. Вслед за ними даже законодатели стали отмечать, что мораторий создает множество вопросов, а потому и инициатива по его продлению быстро растворилась.

Дабы прекращение действия моратория не обернулось всплеском числа банкротств, собственникам жилья в многоквартирных домах пора бы брать инициативу в свои руки! Ведь закономерный итог – вор будет сидеть в тюрьме! И менеджеры ЖКХ, неправомерно использовавшие чужие денежные средства, ответят за свои махинации. Ожидается, что с рынка уйдет до четверти организаций.

Сегодня у собственников жилья есть все законные основания полностью контролировать деятельность своей управляющей компании. Согласно п.3 ст.162 ЖК РФ, включение в договор управления МКД положений о порядке осуществления контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств является существенным условием договора управления. Причем управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ для граждан к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

А потому, лучше уже сегодня проверить свою жилищную организацию, чтобы не волноваться за комфорт и уют в долгие и холодные зимние месяцы. Только личный контроль может заставить систему домоуправления работать надежно, без воровства и растущих долгов за коммуналку.

 

Теги: Т ПЛЮС

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