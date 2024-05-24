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Волонтеры «Т Плюс» отметили День Волги

24 мая 2024 18:55
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Энергетики очистили от мусора берега Великой реки сразу в четырех городах - Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.

Сотрудники ПАО «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» поддержали Всероссийскую экологическую акцию «День Волги». Энергетики очистили от мусора берега Великой реки сразу в четырех городах - Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Сызрани.

В этом году свой вклад в сохранение прекрасной экосистемы реки внесли 130 волонтеров «Т Плюс», к которым присоединились и члены их семей. Общими усилиями они собрали свыше 20 кубометров мусора на четырех территориях региона.

«Энергетики сами живут и отдыхают на берегах Волги и поэтому не могут быть безразличны к вопросу сохранения природы. Второй год подряд наши волонтеры присоединяются к этой важной акции. Уверена, для всего энергетического коллектива эта экологическая инициатива станет доброй традицией», - отметила руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г.Самаре Ольга Воробьева.

Акция «День Волги» является частью ESG-повестки «Т Плюс», предусматривающей бережное отношение к экологии и снижение воздействия производства на окружающую среду. В рамках этой работы энергетики реализует целую серию экологических инициатив: энергетики ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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