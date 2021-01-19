Водоводы в поселок Управленческий по инвестпрограмме «РКС-Самара» уже прокладывают через Волжское шоссе

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Два водовода д-600 мм, которые прокладывают в Управленческом, уже пересекают Волжское шоссе. Строительство труб, которые запитают посёлок мягкой волжской водой, ведётся по инвестпрограмме «РКС-Самара». Стоимость проекта - 1 млрд 380 млн рублей.

К концу первого месяца нового года рабочие уже проложили по 500 метров каждого водовода. Строительство ведётся бестраншейным способом, трубы протягиваются через заводные котлованы специальной техникой, что позволяет избежать больших вскрытий и минимизировать неудобства для жителей.

В это же время на территории НФС-2 завершено строительство насосной станции, которая будет подавать воду в посёлок Управленческий через новые трубы. В здании уже установлено новое насосное оборудование: шесть современных агрегатов. В ближайшие дни рабочие приступят к подключению отопления и установке запорной арматуры на инженерных системах станции.



