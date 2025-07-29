«Вода с улицы – в дом»: самарцы продолжают подключаться к сетям холодного водоснабжения на льготных условиях

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«РКС-Самара» продолжают подключение жилых домов к централизованным сетям холодного водоснабжения по программе «Вода с улицы – в дом». Она действует в Самаре несколько лет, за это время ресурсное предприятие подключило на выгодных условиях к сетям централизованного водоснабжения 2385 жилых домов. Это значит, что несколько тысяч жителей частного сектора теперь не будут ходить к колонке с вёдрами.

Технологическое присоединение (подключение) к городским сетям водоснабжения и водоотведения никогда не было бесплатной услугой, стоимость подключения регулируется законодательством, путем установки тарифа. Подключение на условиях программы «Вода с улицы – в дом» позволяет снизить плату жителей.

Участвовать в программе могут все абоненты «РКС-Самара», которые пользуются приносной водой из колонок и не имеют долгов. Для каждого разрабатывают персональные условия подключения, часто с хорошими льготами, рассматривается несколько вариантов прокладки сетей, определённым группам населения оказывается содействие. Сейчас в работе ресурсоснабжающего предприятия находятся еще 336 заявлений на подключение по программе.

Проведение воды в дом стало более доступной услугой, нужно лишь обратиться в «РКС-Самара», изучить технические условия участка – и специалисты постараются найти оптимальное решение.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»