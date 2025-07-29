«Вода с улицы – в дом»: самарцы продолжают подключаться к сетям холодного водоснабжения на льготных условиях

Я нашел ошибку
Главные новости:
В течение двух дней проходили лекции, квизы, беседы, также все желающие непосредственно на поляне форума смогли вступить в регистр, сдав 5 мл крови.
Участникам молодежного форума "иВолга" рассказали о важности донорства костного мозга
Данный объект имеет особое значение для муниципалитета и всей области и находится на личном контроле губернатора.
Вячеслав Федорищев проконтролировал реконструкцию очистных сооружений в Новокуйбышевске
Гостей фестиваля ждут спектакли для детей и интерактивы, творческие мастер-классы, ярмарка авторских изделий ручной работы и другие творческие площадки.
«Пластилиновый дождь»: фестиваль уличного искусства пройдет в Самаре
Лучшей делегацией форума стала команда Оренбургской области, продемонстрировавшая выдающиеся результаты по всем направлениям.
Завершился XIII Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга»
Вячеслав Федорищев отметил: в лагере хорошие вожатые, дети под присмотром, и для взрослых есть хорошая возможность познакомиться с Самарской областью.
Вячеслав Федорищев в Тольятти посетил пансионат «Звездный» и пообщался с детьми из Снежного
Участниками программы предусмотрено создание 47 промышленных кластеров.
Самарскую область отметили за активную деятельность по созданию промышленных кластеров
В экспозиции представлены произведения художницы разных лет.
ЗИМ Галерея: психолог Наталья Богдан расскажет о синдроме отложенной жизни
На немытых фруктах и ягодах могут быть яйца паразитов, болезнетворные бактерии, вирусы, плесень (при хранении) и токсины.
Гастроэнтеролог указал, чем для здоровья опасны растущие близко к земле овощи, фрукты и ягоды
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.58
0.03
EUR 93.21
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Смотрите фильмы в кинотеатре под открытым небом "Филин" на этой неделе
В Самаре пройдет мини-фестиваль для детей «Каникулы в Заварке»
В самарском Сквере Эльдара Рязанова состоится шахматный турнир
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«Вода с улицы – в дом»: самарцы продолжают подключаться к сетям холодного водоснабжения на льготных условиях

29 июля 2025 14:35
165
Это значит, что несколько тысяч жителей частного сектора теперь не будут ходить к колонке с вёдрами.

«РКС-Самара» продолжают подключение жилых домов к централизованным сетям холодного водоснабжения по программе «Вода с улицы – в дом». Она действует в Самаре несколько лет, за это время ресурсное предприятие подключило на выгодных условиях к сетям централизованного водоснабжения 2385 жилых домов. Это значит, что несколько тысяч жителей частного сектора теперь не будут ходить к колонке с вёдрами.

Технологическое присоединение (подключение) к городским сетям водоснабжения и водоотведения никогда не было бесплатной услугой, стоимость подключения регулируется законодательством, путем установки тарифа. Подключение на условиях программы «Вода с улицы – в дом» позволяет снизить плату жителей.

Участвовать в программе могут все абоненты «РКС-Самара», которые пользуются приносной водой из колонок и не имеют долгов. Для каждого разрабатывают персональные условия подключения, часто с хорошими льготами, рассматривается несколько вариантов прокладки сетей, определённым группам населения оказывается содействие. Сейчас в работе ресурсоснабжающего предприятия находятся еще 336 заявлений на подключение по программе.

Проведение воды в дом стало более доступной услугой, нужно лишь обратиться в «РКС-Самара», изучить технические условия участка – и специалисты постараются найти оптимальное решение.

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
25 июля 2025, 15:47
«РКС-Самара» предупреждают жителей о плановых ремонтах на предстоящую неделю
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
489
Обращаем внимание: оплата теперь производится только по новому лицевому счёту. Старые счета станут недействительны, оплата на них зачисляться не будет.
23 июля 2025, 16:02
«РКС-Самара» меняют формат квитанций и обновляют личный кабинет: что нужно знать абонентам
Обращаем внимание: оплата теперь производится только по новому лицевому счёту. Старые счета станут недействительны, оплата на них зачисляться не будет. ЖКХ
748
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
04 июля 2025, 15:42
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные! ЖКХ
805

В центре внимания
Встреча состоялась на молодежном форуме «иВолга». Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся популяризации и развития науки в Самарской области.
29 июля 2025  14:24
Федорищев и Древаль: будем масштабировать просветительскую деятельность в регионе
151
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
29 июля 2025  14:00
Вячеслав Федорищев осмотрел ход строительства социально значимых объектов Сызрани
126
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
29 июля 2025  11:41
Благотворительный забег «Достигая цели» пройдет на площади Куйбышева в Самаре
174
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
29 июля 2025  10:01
В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы
177
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
28 июля 2025  14:01
Иван Носков: «В Самаре есть все условия для развития парусного спорта»
367
Весь список