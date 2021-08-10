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10 августа председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону 2021-2022 годов.

В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, министр здравоохранения Армен Бенян, заместитель министра образования и науки Елена Пинская, представители Ростехнадзора, Госжилинспекции, ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех 37 муниципальных образований Самарской области.

«Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров поручил в этом году обеспечить готовность к осенне-зимнему периоду в срок до 10 сентября. Это несколько раньше, чем обычно, но и работы по подготовке к новому отопительному сезону начались заблаговременно, в апреле-мае», - отметил, открывая совещание, Виктор Кудряшов.

Как сообщил Александр Мордвинов, подготовка к новому отопительному сезону в губернии идет полным ходом. Ведется опрессовка сетей, реконструкция котельных, проверка технической готовности объектов теплоснабжения. По информации министра, общая готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к наступлению холодов составляет 76%. Готовность жилищного фонда составляет 73%, котельных – 83%, тепловых сетей – 74%.

В планах также муниципалитеты региона с учетом инвестиционных программ взяли на себя обязательство переложить 70,3 км тепловых сетей и 72,9 км сетей водоснабжения, здесь также активно ведется работа.

«Особенно волнует вопрос по готовности котельных. Мы отмечаем достаточно высокую степень готовности – 83%, но все же какие объекты вызывают опасения? У нас есть ряд болевых точек: это котельные в Богатовском, Ставропольском районах, городе Октябрьск», - обратился с вопросом к министру ЖКХ Виктор Кудряшов.

Александр Мордвинов ответил, что к 10 сентября источники теплоснабжения, в том числе и в названных районах, будут готовы к эксплуатации.

Особое внимание участники совещания уделили подготовке к отопительному сезону учреждений социальной сферы: школ, больниц, детских садов. Армен Бенян и Елена Пинская доложили, что к назначенному сроку все задачи по обеспечению готовности к работе в зимних условиях будут решены.

О порядке проведения оценки готовности муниципальных образований Самарской области к осенне-зимнему сезону рассказал заместитель руководителя Средне-Поволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому, атомному надзору Евгений Долгов. В настоящее время Ростехнадзором проведены проверки в 30 теплоснабжающих и теплосетевых организациях, выявлены нарушения, которые учреждения должны устранить в кратчайшие сроки.

Актуальными остаются вопросы, связанные с расчетами за потребленные энергетические ресурсы. Председатель Правительства региона призвал глав муниципальных образований не допускать задержек в оплате за потребление топливо-энергетических ресурсов.

Вместе с тем, глава областного кабинета министров сообщил, что Правительство региона в текущем году планирует сохранить объем средств, выделяемых в качестве субсидий на оплату энергоресурсов, на уровне прошлого года.

«Мы по-прежнему помогаем муниципалитетам, знаем особенности каждого района, каждой котельной, причины, почему район необходимо субсидировать. Но по большинству муниципалитетов, если есть дисбаланс между выручкой и расходами, то он вполне может регулироваться на местном уровне. Обратите внимание на уровень сборов платежей. Мы готовы помогать из бюджета на инженерные мероприятия, на модернизацию и реконструкцию объектов, если это приводит к повышению КПД работы котельных, и в итоге - к снижению объема субсидирования», - обратился к главам муниципалитетов Виктор Кудряшов.