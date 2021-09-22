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В Самаре показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%

22 сентября 2021 10:54
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в Самаре показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%

Беспрецедентно ранний старт отопительного сезона-2021-2022 потребовал усиления работы всех профильных служб.

В Самаре ресурсоснабжающие организации и предприятия, включая муниципальные, имеющие на балансе котельные, в непрерывном режиме ведут постепенное включение теплоисточников и теплосетей и следят за обеспечением гидравлического режима. Напомним, в связи с технологическими условиями подача тепла происходит не одномоментно, а поэтапно. Протяженность сетей в городе-миллионнике очень большая, заполнение системы теплоносителем требует определенного времени. Работа не будет остановлена до тех пор, пока тепло не придет во все дома и учреждения города. Анализ уже выполненных мероприятий, связанных с подачей теплоресурса, и планы на текущий и ближайшие дни сегодня обсуждались на общегородском совещании, которое провел Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

Первый вице-мэр отметил, что процесс идет штатно. Прежде всего, тепло приходит в здания, где располагаются учреждения социальной сферы. Поадресно разобрали все ситуации, требующие особого контроля.

Так, по состоянию на 21 сентября показатель ввода тепла в детских садах и школах достиг 90%, в объектах медицинского профиля – 76,4% (причем 99% стационаров подключено), а в зданиях, в которых располагаются учреждения культуры и спорта – 80%.

Отопление в жилищном фонде начали включать параллельно: батареи уже теплые в каждом пятом доме.

«Нужно как можно быстрее организовывать пуск тепла не только в отдельно стоящие многоквартирные дома, но и в те, где на первых этажах располагаются социальные учреждения. В этой части необходимо понимание – где прошел запуск, а где имеется проблематика, чтобы решение было найдено быстро и эффективно. Температурный режим в зданиях тоже держим на контроле. Ответственность возложена на руководителей учреждений», – подчеркнул Владимир Василенко.

«Выйти на нормальный гидравлический режим, обеспечить регулировку и хорошую циркуляцию – первоочередные задачи, чтобы тепло быстрее дошло до всех этажей, включая самые верхние», – сообщил заместитель Главы г. о. Самара – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Олег Ивахин.

Несмотря на то, что старт работы «горячей линии» по вопросам теплоснабжения в Самаре еще не объявлен, профильный городской департамент принимает и рассматривает все такие обращения – они поступают как по телефонным линиям департамента, так и через социальные сети. Официально «горячая линия» откроется в конце текущего месяца, когда основной массив домов будет отработан в части ввода тепла и начнется более точечная работа, касающаяся квартир, стояков и т. п.

Напомним также, что по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова меры были приняты превентивно, невзирая на более высокие температуры наружного воздуха, нежели те, что являются нормативными для начала отопительного периода. Небывало ранний старт подачи отопления обеспечит жителям более комфортные условия, минимизирует риски, связанные не только с сезонными респираторными заболеваниями, но и с использованием домашних отопительных приборов.

Теги: В центре внимания отопительный сезон

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