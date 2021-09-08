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Стало известно, когда в Самаре включат тепло

8 сентября 2021 09:15
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Стало известно, когда в Самаре включат тепло

Ремонт теплосетей в Самаре планируют закончить до 1 октября 2021 года. Об этом сообщили представители мэрии областной столицы.

— До 15 сентября рабочие должны собрать все монтажные схемы. Затем они приступят к восстановлению благоустройства. К 1 октября же все работы должны быть завершены, — пояснил первый вице-мэр Самары Владимир Василенко.

По его словам, сейчас ремонт теплосетей находится на завершающем этапе. Однако до начала сезона рабочим предстоит привести в порядок еще 43 проблемных участка. Из них только 10 находятся в финальной стадии, а 15 уже закончили.

Другая сторона вопроса — это готовность домов к новому отопительному сезону. По словам главы города Елены Лапушкиной, жилищный фонд готов на 80%.

Основной критерий, на который ориентируются чиновники, когда определяют дату отопительного сезона — это среднесуточная температура воздуха. В течение трех дней она не должна подниматься выше +8 градусов.

В 2020 году подачу тепла начали уже в конце сентября. Это было связано с ростом числа заболеваний ОРВИ. Первыми к отоплению, по традиции, подключили социальные объекты — школы, детские сады и поликлиники. А уже с 5 октября тепло начали подавать и в жилые дома.

Между тем ближайшие несколько ночей в Самарской области столбики термометров не поднимутся выше +10 градусов. Днем же воздух будет прогреваться до +18... +20 градусов, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания отопительный сезон отопление

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