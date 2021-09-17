В Самаре с 20 сентября начнут включать отопление в квартирах

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В Самаре с начала следующей недели начнется включение отопления в квартирах. Процесс займет несколько дней, тепло будет поступать в жилые дома поэтапно, предупредили в городской администрации. В течение двух недель в СМИ будут опубликованы телефоны "горячей линии", по которым жители областной столицы смогут направлять обращения по вопросам подачи тепла.

Официально отопительный сезон в Самаре и Самарской области начался 16 сентября, но в этот день батареи начали теплеть только в учреждениях социальной сферы. Сначала отопление включают там, где круглосуточно находятся люди: в интернатах, медицинских стационарах и т.д. Затем наступит очередь школ, детских садов.

Начать отопительный сезон так рано поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В числе прочего, это продиктовано необходимостью в текущей эпидситуации снизить риск сезонного роста заболеваемости ОРВИ.

Включению отопления в Самаре не помешают продолжающиеся на некоторых улицах работы по переустройству теплосетей, подчеркнули в мэрии. На участках есть резервные линии, пишет Самру.ру.