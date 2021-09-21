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В Самарской области начали включать отопление в жилых домах

21 сентября 2021 09:30
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В Самарской области начали включать отопление в жилых домах

По данным на 20 сентября, тепло стало почти в 20% многоквартирных домов Самарской области. Об этом министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александр Мордвинов доложил на совещании в региональном правительстве:

— Также отопление включили в 68% детских садов, 60% школ, 33% учреждений дополнительного образования, 67% медицинских объектов, при этом отапливаются практически все стационары. Исключение составляет Самарская городская детская клиническая больница № 1 имени Ивановой, где исправляют повреждение теплопровода. Планируется, что до конца текущего дня ремонтные работы завершат, и больнице будет организована подача отопления, — сказал Александр Мордвинов.

По его словам, все социальные объекты будут с теплыми батареями не позднее 22 сентября.

— Я считаю, что темпы необходимо наращивать. Невзирая на более высокие температуры, чем те, что являются нормативными для начала отопительного сезона, мы отопительный сезон начинаем раньше. Мы делаем это превентивно, чтобы люди не мерзли в тот период, когда возникает дополнительная угроза ОРВИ. Люди уже начинают включать отопительные приборы. Ускоряйте темпы. Все возможности для этого есть — вся система теплоснабжения собрана. Проведите совещания с управляющими компаниями и подключайте отопление в домах, — поставил задачу губернатор Дмитрий Азаров.

В Самаре к отоплению подключили 71% стационаров, 78% детских садов, 76% школ, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания отопительный сезон

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