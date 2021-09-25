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Стопроцентное подключение социальных объектов в Самаре ожидается к 27 сентября

25 сентября 2021 10:40
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Стопроцентное подключение социальных объектов в Самаре ожидается к 27 сентября

Контроль за подачей тепла в жилые дома и объекты социальной сферы осуществляется круглосуточно. 
 
«Ежедневно мы осуществляем объезды районов для того, чтобы понимать проблематику, если она есть. С управляющими компаниями и представителями районных администраций разбираем насущные вопросы и сразу на месте принимаем решения для того, чтобы в полном объеме выполнить задачи, поставленные Губернатором по пуску тепла в кратчайшие сроки. Например, в Куйбышевском районе на сегодняшний день процент подключения домов к теплу превысил 90%. В целом по городу количество домов с теплом – порядка 75% от общего количества», - рассказал Владимир Василенко. 
 
На данный момент социальные объекты подключены на 97,8%, в т. ч.: 
- объекты здравоохранения – 96%, из них стационары с круглосуточным пребыванием – около 99%; 
- детские сады – 98,3%; 
- учреждения опеки и попечительства – 100%; 
- школы – 99,2%; 
- учреждения культуры и спорта – 96,5%. 
 
Стопроцентное подключение социальных объектов в городе ожидается к 27 сентября.

Теги: отопительный сезон

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