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В семи районах области планируется временное отключение электричества

4 сентября 2023 14:07
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В семи районах области планируется временное отключение электричества

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику, пишет Волга Ньюс.

04.09.23 года с 08-00 до 13-00 (местного времени):

Самарская область, Волжский район

с. Торновое (ул. Кооперативная д. 4-33, ул. Некрасовская д2-39, ул. Полевая д. 2-14, ул. Ново-Садовая 1-7, ул. Садовая 1-27, ул. Советская 4);

04.09.23 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Сызранский район

с. Новый Ризадей (ул. Центральная);

04.09.2023 года с 09-00 до 19-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район

п. Рассвет (полностью);

05.09.2023 года с 8-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Елховский район:

с. Мулловка

05.09.2023 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Самарская область, Сергиевский район:

с.Калиновка (ул.Каськова)

05.09.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Исаклинский район:

п. Сокский (ул. Садовая, Первомайская д 1).

05.09.23 года с 12-00 до 17-00 (местного времени):

Самарская область, Сызранский район,

п. Разбросной (полностью), п. Сборный (полностью), с. Озерки (полностью);

06.09.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Исаклинский район:

п. Сокский (ул. Садовая, Первомайская д 1).

06.09.2023 года с 10-00 до 13-00 (местного времени):

Самарская область, Исаклинский район:

д.Сухарь Матак (ул.Нагорная, ул. Лесная).

06.09.2023 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Самарская область, Красноярский район:

с.Старосемейкино

07.09.2023 года с 10-00 до 15-00 (местного времени):

Самарская область, Исаклинский район:

п. Сокский (ул. Садовая, Первомайская д 1).

07.09.2023 года с 10-00 до 14-00 (местного времени):

Самарская область, Исаклинский район:

д.Владимировка (ул.Центральная).

07.09.2023 года с 11-00 до 17-00 (местного времени):

Самарская область, Красноярский район:

с.Старосемейкино

07.09.2023 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Ягодное (ул. Главная; ул. Раздольная; ул. Северная; пер. Дачный; пер. Светлый; пер. Озерный; пер. Весенний; пер. Ореховый; пер. Сиреневый; пер. Дальний; пер. Каштановый; пер. Цветочный; пер. Хвойный; ул. Ново-Отрадная; ул. Отрадная; ул. Любимая; уд. Успешная; ул. Родная; ул. Просторная; ЖК "Родной простор", ЖК "Мечта");

08.09.2023 года с 09-00 до 13-00 (местного времени):

Самарская область, Ставропольский район,

с. Ягодное (ул. Строителей, проезд Октябрьский, ул. Октябрьская, пер. Южный, ул. Школьная, пер. Строителей, ул. Восточная, ул. Мира, ул. Дружбы, пер. Специалистов, ул. Северная, ул. Рябиновая, ул. Гагарина, ул. Лучистая, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. Суворова, ул. Чкалова);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.

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