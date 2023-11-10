В селе Ягодное Самарской области построены три распределительных газопровода

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Специалисты «Газпром газораспределение Самара» в рамках догазификации села Ягодное Ставропольского района завершили строительство трёх распределительных газопроводов общей протяженностью 3,4 км и установили два пункта редуцирования газа.

«Подключиться к природному газу смогут 60 домовладений по улицам Смоленская, Омская и Николая Судакова. Мы принимаем заявки от жителей села и по мере готовности домовладений к приему газа приступим к подключению к новым сетям», - отметил начальник службы догазификации ООО «Газпром газораспределение Самара» Александр Мурашов.

Всего с жителями села заключено 126 договоров на догазификацию, 80 домовладений подключены к сетевому газу, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».

Фото предоставлено пресс-службой «Газпром газораспределение Самара»