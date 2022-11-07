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В Самарской области завершилась акция «Старший по дому - надежный партнер»

7 ноября 2022 10:33
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В Самарской области завершилась акция «Старший по дому - надежный партнер»

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги первой акции «Старший по дому - надёжный партнёр». Впервые энергосбытовая компания определила самых эффективных управдомов региона.

Напомним, акция «Старший по дому - надёжный партнёр» призвана выявить лучшие методики управления жилыми домами, стимулировать обмен опытом между лидерами. Всего в адрес энергокомпании поступило 23 заявки от управленцев из Самары и Тольятти. Претендентам на победу давался период для того, чтобы продемонстрировать эффективность своей работы.

Победители акции «Старший по дому - надёжный партнёр-2022»:

 

- Номинация «Платежная дисциплина» (своевременность оплаты за тепло):

1 место - Тольятти, ул. Гидростроевская, 26;

2 место – Тольятти, Ленинский пр-т, 19;

3 место – Тольятти, ул. Ворошилова, 30.

 

- Номинация «Народный контроль» (отсутствие задолженности за тепло):

1 место – Самара, ул. Осипенко, д.32;

2 место – Тольятти, ул. Гидростроевская, 26;

2 место – Самара, ул. Путейская, д.12.

- Номинация «Технологии для экологии» (отказ от бумажной квитанции в пользу электронной):

1 место - Самара, ул. Подшипниковая, 24.

- Номинация «В ногу со временем» (использование дистанционных сервисов):

1 место - Тольятти, Ленинский пр-т, 19.

- Номинация «Лучший старший по дому» (общая оценка эффективности управления МКД):

1 место - Тольятти, Ленинский пр-т, 19.

«Управляющий по дому – это особая должность, выбор на которую выражает высокое доверие со стороны соседей. Причем именно от активной позиции управдомов, от их умения выстраивать диалог с эксплуатирующей компании и ресурсоснабжающими организациями во многом зависит комфорт в квартирах жильцов. С помощью данной акции нам хотелось бы подчеркнуть значимую роль этих людей и продемонстрировать их наилучшие практики в управлении жилым фондом», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Победители акции в ближайшее время получат приятные подарки от энергокомпании.

Теги: Т ПЛЮС

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