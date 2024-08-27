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В Самарской области выросло число организаций, пользующихся личным кабинетом «ЭнергосбыТ Плюс»

27 августа 2024 17:25
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В общей сложности преимуществами сервиса сегодня пользуются 9,2 тысячи юридических лиц из числа клиентов энергокомпании.

С начала 2024 года свыше 800 организаций и предприятий Самарской области зарегистрировались в Личном кабинете АО «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности преимуществами сервиса сегодня пользуются 9,2 тысячи юридических лиц из числа клиентов энергокомпании.

Личный кабинет доступен для организаций и предприятий, ИП и владельцев нежилых помещений региона, имеющих действующий договор теплоснабжения с Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс». Он позволяет просматривать баланс по каждому договору, скачивать документы (счета-фактуры, расчетные ведомости), передавать показания по приборам учета ГВС и направлять обращения в адрес поставщика тепла.

«Функционал личного кабинета позволяет в круглосуточном режиме быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы. При этом сервис разработан в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает полную конфиденциальность информации», - отметила руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.

Для получения доступа к сервису достаточно зайти на сайт АО «ЭнергосбыТ Плюс» samara.esplus.ru, выбрать раздел «Для бизнеса» и нажать на кнопку «Личный кабинет». Далее необходимо пройти простую процедуру регистрации и добавить договоры нового юридического лица в созданную учетную запись.

Теги: Самара Т ПЛЮС

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