В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022

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Победителей определят в трех номинациях: лучшая управляющая организация, лучший орган местного самоуправления и лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив). Организатор конкурса – ГЖИ Самарской области.



Для участия в конкурсе необходимо до 13 октября представить документы, полный список которых по всем номинациям можно найти на официальном сайте ГЖИ Самарской области: https://gzhi.samregion.ru/ /category/information/lider_zhkh/



Прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022» продлится до 13 октября 2023 года