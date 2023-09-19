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В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022

19 сентября 2023 11:30
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В Самарской области начался прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022

Победителей определят в трех номинациях: лучшая управляющая организация, лучший орган местного самоуправления и лучшее товарищество собственников жилья (жилищный кооператив). Организатор конкурса – ГЖИ Самарской области.

Для участия в конкурсе необходимо до 13 октября представить документы, полный список которых по всем номинациям можно найти на официальном сайте ГЖИ Самарской области: https://gzhi.samregion.ru/ /category/information/lider_zhkh/

Прием документов на конкурс «Лидер ЖКХ – 2022» продлится до 13 октября 2023 года

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