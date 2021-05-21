В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ущерб, причиненный организации, составил более 300 000 рублей.
В Сызрани сотрудник магазина бытовой техники похитил 12 сотовых телефонов
В рамках спортивно-туристского лагеря «Туриада» продолжается Первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму.
«Туриада-2021» промежуточные итоги: самарская команда взяла бронзу в трёх дисциплинах спортивно-туристического лагеря
В мероприятии, посвященном деятельности промышленных технопарков, приняли участие более 30 представителей инновационной деятельности России.
Экосистема «Жигулевской долины» вошла в тройку лучших инновационных практик страны
Голос многодетных семей услышат на форуме.
В МИА «Россия сегодня» состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому форуму «Многодетная Россия»
Главная цель - предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. 
В выходные дни сотрудники ГИБДД СО вновь проведут масштабные рейдовые мероприятия   
В Самарской области этим летом планируется переложить около 90 км коммуникаций, из которых 65 км – в областной столице.
Инвестиции Т Плюс в теплоснабжение регионов превысят 30 млрд рублей в 2021 году
Место проведения соревнований – акватория затона «Грязный», река Волга.
С 22 по 23 мая пройдёт Чемпионат Самары по парусному спорту в классе яхт "FINN"
Инициатива Дмитрия Азарова об ускоренном софинансировании строительства детской инфекционной больницы поддержана Правительством РФ.
Нашему региону увеличена федеральная поддержка на реконструкцию «Самарской областной детской инфекционной больницы»
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
-0.08
EUR 89.77
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет масштабная выставка железнодорожной техники
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону

21 мая 2021 13:40
120
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону

Отопительный сезон на территории Самарской области завершен в начале текущего месяца, 4 мая (муниципальный район Шенталинский). Отключения теплоснабжения в муниципальных образованиях осуществлялись на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления с 14 апреля. 

К предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить 23632 дома жилищного фонда (в том числе 21404 многоквартирных дома), 2133 котельных (884 центральных и 1249 индивидуальных), 3546,8 км тепловых сетей. При этом в областной столице планируется переложить 26,32 км тепловых сетей. В г.о. Тольятти это 11,68 км, в Новокуйбышевске – 6,76 км, в г.о. Сызрань – 5,81 км. Кроме того, к зиме будет подготовлено 11666,9 км водопроводных сетей. В г.о. Самара запланировано переложить 2,36 км, в г.о. Тольятти – 3,61 км, в г.о. Новокуйбышевск – 0,46 км, в г.о. Чапаевск – 2,88 км. Также, по словам министра, к зиме необходимо подготовить 133 медицинских учреждения (1305 объектов), 1139 учреждений образования (2206 объектов), 285 учреждений культуры (1133 объекта), 89 учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки (355 объектов).

В настоящее время муниципальными образованиями завершаются мероприятия по формированию и согласованию планов перекладки линейных объектов, уточняются суммы денежных средств, запланированных на выполнение мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду, сообщает пресс-служба облправительства. 

 

Теги: В центре внимания отопительный сезон

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
21 мая 2021, 11:00
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
Самый простой и доступный всем способ – сообщить данные по телефону 207-25-40 с 7 по 23 число каждого месяца: круглосуточно и без очередей. ЖКХ
160
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
20 мая 2021, 19:05
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области. Политика
389
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
20 мая 2021, 13:37
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
С начала мая система мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент» отработала 53 жалобы на ненадлежащее содержание зеленых насаждений. Происшествия
759

В центре внимания
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
21 мая 2021  13:40
В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону
ЖКХ
117
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
21 мая 2021  11:00
У самарцев осталось три дня, чтобы передать показания приборов учёта водоснабжения
ЖКХ
167
В числе перспективных направлений – реализация ряда инвестиционных проектов по модернизации железнодорожной инфраструктуры в Самарской области.
20 мая 2021  19:05
Между ОАО «РЖД» и правительством региона подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ж/д транспорта
Политика
392
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
20 мая 2021  13:37
В мае ЦУР63 зафиксировал двукратный рост жалоб на ненадлежащее содержание зеленых насаждений
Происшествия
763
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
20 мая 2021  13:10
В Самарской области за сутки на 20 мая выявлен 132 заболевший коронавирусом
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
610
Весь список