В Самарской области началась подготовка к отопительному сезону

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Отопительный сезон на территории Самарской области завершен в начале текущего месяца, 4 мая (муниципальный район Шенталинский). Отключения теплоснабжения в муниципальных образованиях осуществлялись на основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления с 14 апреля.

К предстоящему отопительному сезону необходимо подготовить 23632 дома жилищного фонда (в том числе 21404 многоквартирных дома), 2133 котельных (884 центральных и 1249 индивидуальных), 3546,8 км тепловых сетей. При этом в областной столице планируется переложить 26,32 км тепловых сетей. В г.о. Тольятти это 11,68 км, в Новокуйбышевске – 6,76 км, в г.о. Сызрань – 5,81 км. Кроме того, к зиме будет подготовлено 11666,9 км водопроводных сетей. В г.о. Самара запланировано переложить 2,36 км, в г.о. Тольятти – 3,61 км, в г.о. Новокуйбышевск – 0,46 км, в г.о. Чапаевск – 2,88 км. Также, по словам министра, к зиме необходимо подготовить 133 медицинских учреждения (1305 объектов), 1139 учреждений образования (2206 объектов), 285 учреждений культуры (1133 объекта), 89 учреждений опеки, попечительства и социальной поддержки (355 объектов).

В настоящее время муниципальными образованиями завершаются мероприятия по формированию и согласованию планов перекладки линейных объектов, уточняются суммы денежных средств, запланированных на выполнение мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду, сообщает пресс-служба облправительства.