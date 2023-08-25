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В Самарской области 968 МКД перешли на оплату теплоснабжения по факту потребления

25 августа 2023 15:47
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Преимуществами оплаты по факту (1/7) является отсутствие начислений за данную услугу в летние месяцы и исключение счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года.

Жильцы 968 многоквартирных домов Самарской области сделали выбор в пользу оплаты отопления по факту, т.е. исключительно в отопительный период.

Напомним, что в Самарской области жильцы МКД вправе выбрать один из двух способов оплаты коммунальной услуги по отоплению - в течение отопительного периода (1/7), либо равномерно в течение календарного года (1/12). Преимуществами оплаты по факту (1/7) является отсутствие начислений за данную услугу в летние месяцы и исключение счетов с корректировкой оплаты по итогам предыдущего года. Кроме того, контроль начислений и величин потребления дает возможность проводить энергосберегающие мероприятия.

«Перейти на оплату по факту при наличии общедомового прибора учета тепла достаточно просто: жителям необходимо на общем собрании дома выбрать порядок оплаты тепловой энергии только в отопительный период. Затем протокол собрания нужно направить в энергокомпанию. Порядок оплаты изменится в следующем отопительном сезоне», - отметила директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена Тимшина.

 

Теги: Т ПЛЮС

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