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В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%

3 октября 2022 12:39
61
В Самаре жилищный фонд подключен к отоплению на 76%

Тепло получают все учреждения опеки и социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей. Из 308 объектов здравоохранения отапливаются 306. Также осталось подключить два детских сада и одну школу. 
 
«Процесс подключения отопления мы мониторим каждый день утром и вечером. Отмечу, что практически все учреждения здравоохранения, школы и детские сады отапливаются уже более недели. Отдельно контролируем объекты, которые еще не подключены к теплоисточнику – в ближайшее время во всех учреждениях без исключения должно стать тепло. Также ведется подключение вузов и ссузов, учреждений культуры и спорта. У нас всего более тысячи объектов социальной сферы, и все они требуют повышенного внимания», - отметила Елена Лапушкина. 
 
Официальный старт отопительному сезону был дан 27 сентября. На сегодняшний день из 10 195 многоквартирных домов батареи согрелись в 7755 домах.

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