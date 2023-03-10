В Самаре вынесен приговор директору УК, накопившей долг за тепло

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В Самаре вынесен приговор по очередному уголовному делу, возбужденному по заявлению АО «ЭнергосбыТ Плюс» в отношении управляющей компании – должника. Так, Арбитражный суд Самарской области назначил директору ООО «ЖКС» наказание в виде 3 лет лишения свободы условно.

Напомним, уголовное дело в отношении менеджмента ООО «ЖКС» было возбуждено 11 января 2021 года. Размер причиненного ущерба составляет 83 млн рублей. По результатам судебного рассмотрения директор управляющей компании был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). По версии следствия, руководитель ООО «ЖКС» допустил нецелевое использование финансовых средств, предназначенных к оплате ПАО «Т Плюс» за поставленные энергоресурсы. После вступления приговора в законную силу, будет инициирована процедура взыскания с директора УК суммы причиненного преступлением ущерба.

По состоянию на 1 марта 2023 года, задолженность за полученную тепловую энергию УК и ТСЖ Самарской области перед энергетиками приближается к 4 млрд рублей. Специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» использует все предусмотренные законом средства для взыскания долгов, в том числе, и привлечение к уголовной ответственности лиц, виновных в нецелевом использовании платежей за тепло.