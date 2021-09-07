В Самаре все работы по замене теплотрасс закончат до 1 октября 2021 года

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В Самаре подготовка к отопительному сезону идет полным ходом. На финишной прямой и работы по перекладке теплотрасс, их должны завершить до 1 октября 2021 года.

Известно, что все монтажные схемы будут собраны к 15 сентября. Сразу после этого на объектах приступят к восстановлению благоустройства.

К началу отопительного сезона в областной столице должны модернизовать теплотрассу на 58 объектах. На 15 участках работы уже полностью завершены. Еще на 10 объектах готовность работ составляет 90-95%. На оставшихся участках работы по замене труб планируют закончить в середине сентября, пишет ГТРК Самара.