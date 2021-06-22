В Самаре вовсю готовятся к отопительному сезону

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Под непрерывным контролем со стороны Администрации города находятся работы по подготовке Самары к предстоящему отопительному сезону. Вопросы готовности обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства, которое прошло под руководством Первого заместителя Главы г.о Самара Владимира Василенко.

Сейчас в городе 15 участков теплотрасс охвачено перекладками. На 2-х из них поручено активизировать работы к началу июля. С учетом включения дополнительных объектов, подлежащих ремонту и модернизации, их количество в этом сезоне достигнет 57.

Беспрецедентные объемы стали возможны после того, как Самара вошла в ценовую зону теплоснабжения и в числе первых городов-миллионников начала масштабные работы с привлечением инвестиций в 2,9 миллиарда рублей.

Помимо перекладки теплотрасс, коммунальщики продолжают и гидравлические испытания. Так, до середины июня была проведена опрессовка сетей от Центральной отопительной котельной, а после начались испытания коммуникаций от самарской ГРЭС. Это позволяет определять участки труб, на которых ремонт нужен в первую очередь. Горячее водоснабжение жителям возобновят после устранения выявленных повреждений. На данный момент дефекты ликвидируют на сетях, от которых запитаны свыше 300 домов.

«Мы должны быть нацелены на подачу горячего водоснабжения в максимально короткие сроки. Необходимо обеспечить дома горячей водой под выходные», - подчеркнул Первый вице-мэр.

Также, идут работы на водоводе в районе строительства двухуровневой развязки у пересечения улиц Советской Армии и Ново-Садовой. Подача холодной воды запланирована в вечернее время 24 июня или в утренние часы 25 июня, сообщает горадминистрация.