Главные новости:
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре ночью +3, +5°С, днем +7, +9°С.
15 ноября в регионе местами небольшой дождь, до +10°С
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Мероприятия
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации

14 ноября 2025 18:44
118
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.

В Самаре в районе перекрестка Кирова и Карла Маркса – стартовала реконструкция коллектора ливневой канализации. Здесь заменят коммуникации на участке протяженностью 450 метров. Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км, включая коммуникации по улице Ставропольской в границах улиц XXII Партсъезда и Средне-Садовой и по улице Физкультурной между улицами Ново-Вокзальной и Средне-Садовой. На реализацию проекта планируется направить порядка 198 млн рублей в рамках инвестиционной программы МП «Инженерные системы» города Самары. 

«Система ливневой канализации – важнейшая составляющая коммунальной инфраструктуры Самары, которая напрямую влияет на комфорт горожан. Поэтому важно вовремя проводить ремонт и реконструкцию коллекторов, уже отслуживших свой срок, особенно если речь об автодорогах, где проходят маршруты общественного транспорта. На сегодняшний день проспект Кирова, под которым проходит старый дождевой коллектор, остается одним из наиболее востребованных «поперечников», соединяющих главные магистральные дороги Самары, – сказал глава города Самары Иван Носков. – По результатам технического обследования сетей дождевой канализации в районе предусмотрели также реконструкцию участков коллекторов меньшего диаметра с восстановлением работоспособности дождеприемников».

На первом этапе подрядчик уложит новую трубу диаметром 1000 мм, а также построит 3 камеры для разделения потока дождевых сточных вод и 7 колодцев. Дополнительно вблизи сетевой трассы ликвидируют старые нагорные канавы для перехвата воды.

Обновление коллектора на проспекте Кирова завершится в следующем году. Финальным этапом работ станет восстановление тротуаров и других элементов благоустройства. На улице Ставропольской работы на сетях ливневой канализации планируют провести в 2026-2027 гг., на Физкультурной – в 2027-2028 гг.

Ранее сотрудники МП «Инженерные системы» завершили в Самаре сезонные работы по комплексной очистке ливневой канализации – всего они прочистили более 27 км сетей и 1000 колодцев. Также завершено строительство ливневой канализации протяженностью порядка 300 метров в рамках первого этапа капитального ремонта улицы Дачной.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
164
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
151
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
229
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
Состоялась рабочая встреча губернатора Вячеслава Федорищева с предпринимателями региона
231
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
Вячеслав Федорищев обсудил с главой Ленобласти Александром Дрозденко вопросы межрегионального сотрудничества
266
