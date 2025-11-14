В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации

118

В Самаре в районе перекрестка Кирова и Карла Маркса – стартовала реконструкция коллектора ливневой канализации. Здесь заменят коммуникации на участке протяженностью 450 метров. Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км, включая коммуникации по улице Ставропольской в границах улиц XXII Партсъезда и Средне-Садовой и по улице Физкультурной между улицами Ново-Вокзальной и Средне-Садовой. На реализацию проекта планируется направить порядка 198 млн рублей в рамках инвестиционной программы МП «Инженерные системы» города Самары.



«Система ливневой канализации – важнейшая составляющая коммунальной инфраструктуры Самары, которая напрямую влияет на комфорт горожан. Поэтому важно вовремя проводить ремонт и реконструкцию коллекторов, уже отслуживших свой срок, особенно если речь об автодорогах, где проходят маршруты общественного транспорта. На сегодняшний день проспект Кирова, под которым проходит старый дождевой коллектор, остается одним из наиболее востребованных «поперечников», соединяющих главные магистральные дороги Самары, – сказал глава города Самары Иван Носков. – По результатам технического обследования сетей дождевой канализации в районе предусмотрели также реконструкцию участков коллекторов меньшего диаметра с восстановлением работоспособности дождеприемников».



На первом этапе подрядчик уложит новую трубу диаметром 1000 мм, а также построит 3 камеры для разделения потока дождевых сточных вод и 7 колодцев. Дополнительно вблизи сетевой трассы ликвидируют старые нагорные канавы для перехвата воды.



Обновление коллектора на проспекте Кирова завершится в следующем году. Финальным этапом работ станет восстановление тротуаров и других элементов благоустройства. На улице Ставропольской работы на сетях ливневой канализации планируют провести в 2026-2027 гг., на Физкультурной – в 2027-2028 гг.



Ранее сотрудники МП «Инженерные системы» завершили в Самаре сезонные работы по комплексной очистке ливневой канализации – всего они прочистили более 27 км сетей и 1000 колодцев. Также завершено строительство ливневой канализации протяженностью порядка 300 метров в рамках первого этапа капитального ремонта улицы Дачной.

Фото: пресс-служба администрации Самары