В Самаре сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели рейд со службой судебных приставов

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Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» провели совместный рейд с Федеральной службой судебных приставов Промышленного района Самары. Мероприятие состоялось в рамках межрегиональной акции «Внимание! Должник».

Ранним утром участники рейда наведались к жительнице областного центра, которая более года не оплачивает отопление и горячее водоснабжение. Комиссия поставила на ответственное хранение без права пользования автомобиль Renault, принадлежащий должнице. Теперь у владелицы транспортного средства есть 5 дней полного погашения накопленной задолженности за тепло в размере свыше 247 тысяч рублей. В противном случае автомобиль будет конфискован и перемещен на штрафстоянку с последующей реализацией.

«Подобные совместные рейды мы проводим регулярно, обращая внимание клиентов на важность полной и своевременной оплаты услуг энергетиков. Их результат – полное погашение имеющихся долгов: горожане предпочитают не испытывать судьбу и оперативно оплачивают тепло. Все машины, конфискованные в этом году, возвращены владельцам после погашения долга», - отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алина Ахсарова.

Энергетики призывают своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию. Напомним, что на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс» доступен сервис «Узнать задолженность». Для этого необходимо ввести номер лицевого счета в онлайн-форму на странице https://samara.esplus.ru/service/get/.