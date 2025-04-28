144

В Самаре прошёл Суперфинал масштабного социально-спортивного проекта «КЭС-БАСКЕТ». Победу в сезоне 2024/2025 одержали команда юношей из Свердловской области и команда девушек из Москвы.

В церемонии награждения лучших юных баскетболистов страны приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов, генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс, президент ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» Алексей Фролов.

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Российской Федерации, правительство Самарской области и компания «Т Плюс». В этом году в Чемпионате приняли участие команды из 81 региона страны. Муниципальный, дивизиональный, региональный и федеральный этапы прошли 40 сильнейших команд. С 19 по 26 апреля на спортивных площадках Самары проходили отборочные игры. В итоге в решающие матчи Суперфинала пробились четыре команды. Показать красивую игру и побороться за первое место среди девушек смогли школьные баскетбольные команды из Москвы и Кемеровской области, а среди юношей - сборные из Свердловской области и Москвы.

Традиционно ребят поддерживали и почётные гости - звёзды отечественного и мирового баскетбола: победители и призёры Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы Ольга Артешина, Мария Степанова, Ирина Сумникова, Светлана Антипова, Иван Едешко, Оксана Рахматуллина, Наталья Водопьянова, Сергей Моня, Виталий Фридзон и Алексей Саврасенко.

«"КЭС-БАСКЕТ" давно перерос формат благотворительной акции, реализуемой крупным российским бизнесом, и на сегодняшний день Школьная баскетбольная лига - это крупнейший социально-спортивный проект России. И меня радует, что он продолжает развиваться, приобщая к здоровому образу жизни всё больше ребят», - рассказал Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс.

«Мы очень рады, что в этом году гостеприимная, радушная Самарская область стала местом проведения финала этого турнира, настоящего праздника баскетбола - вида спорта, который очень любят в нашем регионе. Сегодня у нас проводится большая работа по созданию спортивной инфраструктуры, потому что возможность для детей в общедоступном режиме пользоваться хорошей, комфортной баскетбольной площадкой - это залог успеха появления таких чемпионов, каких мы видим сегодня здесь, на Чемпионате. Надеемся, что всем участникам, гостям турнира, всей нашей большой баскетбольной семье в Самарской области понравится, и они приедут сюда ещё и ещё», - поделился первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.

«Благодарю компанию «Т Плюс» и за содействие в развитии детского спорта, и за реализацию других социально значимых проектов. Уверен, что это не предел, впереди еще много интересных и важных событий, а также обновление теплосетевой инфраструктуры города. ПАО «Т Плюс» зарекомендовало себя как надёжный партнер в развитии многих городов, и в Самаре мы обязательно окажем ей поддержку во всех полезных начинаниях. Всех участников турнира хочу поздравить и пожелать дальнейших успехов в спорте. Уверен, что при поддержке социально ориентированных компаний спорт в Самаре обязательно получит новые стимулы к развитию», - сказал глава города Самара Иван Носков.

Также в рамках Суперфинала прошло чествование легендарной самарской команды ВБМ-СГАУ. Ровно 20 лет назад она стала чемпионом Евролиги - главного клубного турнира Европы.

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» проводится с 2007 года. За 18 лет в проект вовлечено более трёх миллионов детей. Школы-участницы безвозмездно получили полмиллиона баскетбольных мячей, а также комплекты формы, разминочные костюмы, методическую литературу, судейскую форму. Все эти годы Чемпионат поддерживают российская энергокомпания «Т Плюс», а также ГК «Ренова».

Фото: пресс-служба энергокомпании «Т Плюс»